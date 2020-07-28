Как рассчитать стоимость ОСАГО с учётом возраста и стажа

Повышающий коэффициент «возраст — водительский стаж» (КВС) в обязательном порядке используется для расчета стоимости полиса ОСАГО, незаменимого при наступлении страховых случаев в 2020 году. Этот показатель может существенно влиять на цену договора, поскольку страховщики придерживаются мнения, что чем больше опыта у водителя, тем реже он попадает в аварии, а потому «автогражданка» для него может стоить дешевле.

Таблица КВС для полиса ОСАГО

Все значения КВС систематизированы в форме таблицы, что позволяет каждому автомобилисту без труда находить нужное значение для вычисления стоимости полиса, поскольку коэффициент возраста и стажа водителя, непосредственно зависящий от количества лет, проведенных за рулем, принимается во внимание в процессе страхования по договору ОСАГО.

Показания корректирующих коэффициентов ежегодно меняются, а потому, прежде чем планировать покупку полиса, автомобилисту следует свериться с актуальными цифрами.

Особые условия вычисления «автогражданки» применяются к открытым полисам и ОСАГО, в которые вписывают данные нескольких водителей. В первом случае КВС равен 1, но дополнительно используется коэффициент КО, равный 1,87. Во втором — калькулируются данные самого молодого и неопытного из всех указанных в документе водителей, что также повышает стоимость страховки.

Как правильно рассчитать КВС?

Воспользовавшись простым инструментом подсчета стоимости страховки, доступным по ссылке inguru.ru/kalkulyator_osago, можно будет избежать утомительной калькуляции данных и необходимости проверять табличные значения КВС. Тем, у кого за плечами солидный стаж вождения и десятки оформленных ОСАГО, нет нужды искать расшифровку КВС. Для них множитель приобретает отрицательное значение (0,96 — 0,93): таким образом страховые компании выражают им квоту доверия.

Наибольшие множители (1,87 — 1,66) применяются к молодым водителям, которые провели за рулем не более двух-трех лет. Считается, что им характерна любовь к вождению на высокой скорости, пренебрежительное отношение к правилам дорожного движения и невнимательность на дорогах.

Как проверить?

Автовладельцы во Владимирской области, как и их коллеги из других регионов России, могут сегодня без проблем приобрести е-ОСАГО, оценив предложения ведущих страховых компаний на сайте сравнения цен Inguru. В ходе оформления ОСАГО на физическое лицо не обойтись без коэффициента КВС, что означает: чем выше опыт вождения у автомобилиста, тем ниже цена полиса.

Проверить это утверждение просто: достаточно воспользоваться простым онлайн-калькулятором, перейдя по ссылке inguru.ru/kalkulyator_osago/reg_vladimirskaja_oblast. Используя разные значения возраста и водительского стажа, можно наглядно убедиться в том, как меняется цена «автогражданки».