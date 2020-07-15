Как отучить ребенка от гаджета без объявления войны

Самоизоляция внесла существенные коррективы во все сферы нашей жизни. И, конечно, на передовой — вопросы воспитания и образования детей. Дистанционное обучение оставило неприятный шлейф: многие дети настолько привыкли проводить время в гаджетах, которые использовали для учебы, что сейчас их оттуда просто не вытащить. Кроме того, работающие на удаленке родители тоже внесли свою лепту в формирование цифровой зависимости своих детей: чтобы чадо не отвлекало от важных дел, мамы и папы сами предлагали ему смартфон с играми и мультиками.

Как же восстановить статус-кво и при этом не поругаться с ребенком? Почему прямые запреты не возымеют действия? И что делать, если сын или дочка ведут себя агрессивно, не желая расставаться с заветным планшетом? На все эти вопросы ответы дает наш постоянный эксперт — мама сына-подростка, психолог Наталия Фельдман.

Вот уже больше трех месяцев мы живет в режиме самоизоляции. И в жизни каждого из нас произошел ряд изменений. Если говорить о детях, то они больше времени стали проводить с гаджетами. Это объяснялось объективными причинами, потому что у всех было дистанционное обучение. И получилось так, что даже если в некоторых семьях родители ограничивали пользование смартфонами, планшетами и компьютером, то в апреле, мае, июне объективно этого времени стало больше. И некоторые из родителей сейчас опасаются, что дети слишком зависимы от гаджетов.

Источник гаджетов — родители

Давайте будем честными. Гаджеты – это хороший способ отвлечь ребенка. Так считает большинство родителей. Но если спросить их об этом, они ответят: «Ну что вы, это вредно!» Когда ребенок устал, капризничает, отвлекает вас, вы ему даете свой смартфон, включаете ему игрушку или мультфильм. И ребенок на некоторое время перестает вас отвлекать.

Если вы за собой замечаете такое поведение, нужно начать с себя. И каким-то образом придумать, чем и как вы можете занять ребенка, если вам действительно нужно потратить время, например, на работу или какие-то неотложные дела.

Учите самостоятельной игре

Можно привлекать других членов семьи, старших детей, если они у вас есть. Можно вырабатывать у ребенка навык самостоятельной игры. Это не так быстро. Всегда проще дать телефон или планшет. Но это более качественный подход, потому что в будущем вы не будете бороться с зависимостью, которая рано или поздно возникает у некоторых детей.

Они просто не умеют общаться с другими. Они не умеют переключаться с мультфильмов на то, что происходит вокруг. Да, это большая и сложная работа, но она того стоит.

Время привыкания равно времени отвыкания

Теперь о детях, у которых было мало времени на гаджеты, а потом во время самоизоляции его стало объективно много. Здесь все не так страшно. Говорят, чтобы избавиться от не очень полезной привычки, нужно потратить столько же времени, сколько она формировалась. То есть три месяца уйдут у вашего ребенка на то, чтобы вернуться в прежний режим.

Прогулки и квесты

Некоторым детям вдруг начинает нравиться читать ближе к подростковому возрасту. Все-таки сейчас хорошая погода. Ищите возможность погулять с детьми вместе. Куда-то съездить. Дача, друзья, в конце концов, Боголюбово, где тоже можно погулять.

Можно совмещать прогулку с какими-то историями, заданиями, квестами. Чем больше вы будете отвлекаться сами от гаджетов и отвлекать своих детей любого возраста, тем действеннее будут принятые вами меры.

Стоп агрессии

Если просто говорить им «нельзя, это плохо», результата не будет или он будет минимальным.Если у ребенка возникает агрессия, когда вы просите или требуете, чтобы он отложил гаджет, у этой агрессии есть причины. Ему там интересно, он считает это собственным пространством и не хочет от этого отказываться.

Вспомните, если вы увлечены каким-то интересным занятием и вас отвлекают от него, какие чувства возникают у вас? То же самое раздражение и та же самая агрессия. Если вам кажется, что проблема серьезная и что у вашего ребенка, подростка начала формироваться зависимость от гаджетов, лучше сходить к специалисту на консультацию, к психологу.

Подведем итоги:

На самоизоляции многие дети привыкли к гаджетам. Зачастую родители сами их предлагают ребенку, чтобы тот не мешал. Подумайте, как по-другому организовать время детей. Просто запрет на гаджеты не возымеет действия. Учите ребенка занимать себя самостоятельно. Организуйте игры, прогулки. Старайтесь сами меньше сидеть в телефоне. Если отказ стал проблемой, обратитесь к психологу.

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: vologda.sm-news.ru