Как оформить справку в детский сад в условиях пандемии

До нового учебного года остается всего месяц. Для родителей началась волнительная пора закупок и посещения детских поликлиник. Кто-то из ребят пойдет в школу, в 1-й класс, а кто-то впервые отправится в детский сад. И конечно, основным документом при поступлении ребенка в образовательное учреждение станет справка от врачей.

«Призыв» пообщался с руководством городской детской поликлиники и детского сада, чтобы узнать, каким образом сейчас родителям с детьми быстро и безопасно пройти медицинские осмотры и получить заветный документ.

Если в сад ходили, справку выдадут быстро

На днях, к всеобщей радости родителей, в полном объеме возобновили свою работу детские сады по всей Владимирской области. Если ребенок уже ходил в детский сад, то он может вернуться, но только со справкой от педиатра, что он здоров и может посещать дошкольное учреждение. Получение любых справок начинается с похода к участковому врачу. В первой детской поликлинике г. Владимира советуют записаться заранее, через госуслуги либо по телефону. И даже если вы придете в порядке живой очереди, проблем с приемом не будет, заверяют здесь. Единственное, при ожидании приема взрослым стоит надеть средство защиты – маску.

— Любая мама может прийти записаться на прием к участковому врачу. И даже без записи в каждом филиале нашей поликлиники есть кабинеты приема, где мы выдаем справку за пять минут. Но обратиться надо по месту жительства, — говорит Татьяна Максимова, главный врач детской поликлиники № 1 г. Владимира.

В поликлинике открыли специальные кабинеты, где оформляют справки для детей после самоизоляции за 5 минут.

А если ребенок впервые идет в детский сад?

Если же ребенок оформляется в дошкольное учреждение впервые, то, по рекомендациям Минздрава, он должен пройти целую медкомиссию. Перечень специалистов выдает участковый врач. Как правило, по направлению маленькому пациенту необходимо будет пройти: стоматолога, лора, хирурга, гинеколога для девочек, уролога для мальчиков, невролога, ортопеда, окулиста, дерматолога и психиатра (либо психолога). Многих мам настораживает последний специалист, но это важно в первую очередь для ребенка, говорят медики. Он может выявить проблемы адаптации, трудности в общении с окружающими людьми. Но если мама по каким-то причинам не хочет идти со своим сыном или дочкой к психиатру, свой отказ она должна оформить в письменном виде в кабинете участкового врача.

Из анализов придется сдать общий анализ крови, мочи, кала на яйца глистов, пройти исследование уровня глюкозы в крови и соскоб на энтеробиоз. Педиатр может назначить и дополнительные исследования при подозрении на какое-либо заболевание.

— Когда родитель звонит в нашу регистратуру, у нас есть четкие указания сотрудникам – предоставить ему полную информацию, когда именно ребенок может попасть к тому или иному специалисту. Ответы «мы не знаем» не приемлемы, — подчеркивает Татьяна Максимова.

География похода по узким специалистам

Первая городская детская поликлиника – самая крупная в областном центре. Здесь наблюдаются более 30 тысяч пациентов. Узкие специалисты есть и на Студеной горе, и на Нижней Дуброве, 11а. А вот детишкам из других филиалов (мкр. Юрьевец, Энергетик, Заклязьменский, ул. Алябьева) придется приехать в центральную поликлинику, чтобы пройти медкомиссию. К слову, в прошлом году во всех этих медучреждениях был проведен капитальный ремонт. Все процедуры проходят быстро, никого в кабинетах не задерживают. Сейчас здесь пациентов мало, говорят медики, многие ребята отдыхают. А вот к концу августа, когда пойдут школьники, число посетителей может увеличиться.

— За один день всех специалистов, конечно, не пройдешь. Родители должны были готовиться к этому заранее, — говорит Татьяна Максимова, главный врач. — Но был карантин, и сейчас его никто не отменял. Но мы уже проводим всю плановую работу. Поэтому, пожалуйста, пусть мамочки приходят к участковому педиатру, народу сейчас нет. Если не попали к своему педиатру, мы всегда говорим: зайдите — и вас примут в любом случае. Мы не отказываем ни одному родителю. Это наша позиция. Врачи держатся за своё рабочее место, у нас сейчас нет прежней нехватки кадров. На 36 участков работают уже не 10, а 20 врачей.

Когда в садик запустят малышей-новичков?

Новичков в детские сады заведующие стараются запускать, конечно, не в разгар лета, а с сентября. Как и указано в документе по комплектованию. Это в основном касается детей ясельного возраста 2-3 лет. Ребят постарше, кто переводится из других садиков, могут принять уже и в августе. Средняя посещаемость детей еле дотягивает до 70%. Поэтому рекомендации надзорных органов в условиях пандемии соблюдены.

— Чем жестче будут требования, предъявляемые к здоровью наших воспитанников, тем лучше. В советское время, если ребенок несколько недель провел с родителями на юге, по возвращении всегда сдавался бак анализ. Роспотребнадзор за этим следил, — вспоминает Валентина Печерских, заведующая детским садом № 52 г. Владимира.

Расширенные медосмотры перед поступлением в сады необходимы, уверены здесь. Бывает, что во время сдачи анализов выявляются заболевания, о которых родители даже не подозревали. А своевременное начало лечения – залог скорейшего выздоровления ребенка.

— После врачебной комиссии в медицинской карте ребенка должна стоять запись, что с такого-то числа он может посещать ДДУ. Бывает, что родители обращаются со всеми документами, допуск у них есть, но они просят отсрочить приход ребенка, например, на 2 недели, из-за отпуска. Тогда я с них спрошу потом дополнительную справку от педиатра, что ребенок здоров и в контакте с инфекционными больными не был, — поясняет заведующая.

Что в частных клиниках? Стоимость медкомиссии

«Призыв» обзвонил несколько частных клиник Владимира, где принимают маленьких пациентов. В каждой готовы оказать услугу прохождения медкомиссии. Но везде свои перечни врачей.

Стоимость прохождения медосмотра в платных клиниках колеблется во Владимире от 2700 до 4650 рублей.

В одной поликлинике за 2700 рублей предложили пройти психиатра, стоматолога, сдать кал на яйца гельминтов и получить заключение педиатра. В другой частной медорганизации предоставили более широкий список услуг, но уже за 4650 рублей.

— В нашу программу обследования перед детским садом входят услуги специалистов: гинеколог для девочек, уролог для мальчиков, дерматолог, лор, невролог, ортопед, окулист, хирург, стоматолог и педиатр. А также сдаются анализы крови, мочи, соскоб на энтеробиоз и кал на яйца глист. После чего мы оформляем саму карту в детский сад.

Как и в бюджетном учреждении, здесь просят записаться заранее. Пройти всех врачей за один день не удастся. Потребуются 2-3 посещения. С собой в клинику необходимо принести свидетельство о рождении ребенка, а также амбулаторную карту и сведения о прививках. Все эти сведения в клинике занесут в карту для детского сада.

А если нет прививок?

Каждая мама ещё с роддома знает, что ребенку придется пройти через календарь прививок. Первые вакцины делают уже новорожденным. Но прививки у нас делаются по желанию родителя, который сам несет ответственность за малыша. Поэтому некоторые мамы отказываются от них, считая, что иммунитет ребенка должен сам справляться с агрессивной окружающей средой. Принимая такое решение, помните, что вопрос вакцинации остро встанет перед поступлением в детский сад. Здесь большой коллектив детей, и угроза подцепить инфекцию у непривитых детей велика.

— Прививки мы просим сделать обязательно, но бывает так, что у детей бывают медотводы. И мы вынуждены допустить детей в садики без этих прививок. И потом или нагоняем её, или делаем уже в садике, — рассказывает Татьяна Максимова. – Но бывают родители, которые категорически отказываются от прививок. И тогда мы их предупреждаем, что, когда в дошкольном учреждении будем проводить конкретную вакцинацию, их детей придется вывести на 30 дней из детского учреждения. Поскольку привитые дети фекально-оральным путем могут передать вашему ребенку эти инфекции. Он просто может заболеть. Но основная масса детей у нас привитая.

Не допустить ребенка в детский сад из-за того, что у него нет прививок, невозможно. О правах человека во время прохождения вакцинации сказано в Федеральном законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (принят 17 сентября 1998, в редакции 2016 года). Согласно закону человек может отказаться от профилактических прививок. А в случае с несовершеннолетними выбор остается за родителями. Поэтому сотрудники любого образовательного учреждения не имеют права не принимать непривитых детей.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»