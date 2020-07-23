Как оформить банковскую карту на ребенка

Оформить банковскую карту детям можно уже с шести лет. Но с 6 до 14 лет они будут пользоваться только дополнительными картами, которые родители выпускают к своему банковскому счету.

В разных банках для оформления детской карты действуют разные требования к минимальному возрасту ребенка: где-то карту можно открыть с 6-7 лет, а в некоторых банках только с 10-12.

Открыть свой собственный счет в банке и завести личную карту можно только после 14 лет, когда подросток получит свой первый паспорт.