Как оформить банковскую карту на ребенка

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Разъясняют специалисты
Современные школьники активно используют достижения технического прогресса. Все чаще они обращаются к родителям с пожеланиями иметь свою банковскую карту и мобильное приложение в телефоне для совершения покупок. Да и родители, в большинстве своем расплачивающиеся безналом, тоже задумываются о таком варианте карманных денег для своих отпрысков. Можно ли оформить платежную карту для ребенка и как это сделать? Управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова разъясняет все нюансы этого актуального вопроса.
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С какого возраста
Оформить банковскую карту детям можно уже с шести лет. Но с 6 до 14 лет они будут пользоваться только дополнительными картами, которые родители выпускают к своему банковскому счету.
В разных банках для оформления детской карты действуют разные требования к минимальному возрасту ребенка: где-то карту можно открыть с 6-7 лет, а в некоторых банках только с 10-12.
Открыть свой собственный счет в банке и завести личную карту можно только после 14 лет, когда подросток получит свой первый паспорт.
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Сколько стоит
Некоторые банки готовы выпустить для ребенка карту с его именем, другие делают дополнительные карты неименными. Иногда можно заказать карту со специальным дизайном по выбору ребенка. Цена обслуживания такой карты начинается от 150 рублей в год. Но нередко можно бесплатно привязать детскую карту к своему зарплатному счету.
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Как оформить
Для этого нужно прийти в отделение банка со своим паспортом, банковской картой и свидетельством о рождении ребенка и написать заявку на выпуск дополнительной детской карты. Некоторые банки предлагают оформить карту онлайн.
Сразу же в банке необходимо оформить согласие на проведение операций по дополнительной карте. Без письменного согласия родителей банк может блокировать транзакции по карте ребенка.
Выпуск карты занимает от 1 до 14 дней. О ее готовности вам сообщат по телефону, СМС или пуш-уведомлением.
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Ограничения
Чтобы оградить ребенка от лишних трат, в мобильном приложении, через онлайн-банк или в отделении банка сразу установите лимит расходов по дополнительной карте на день, неделю или месяц.
Можно попросить банк отключить возможность свободно расплачиваться дополнительной картой в Интернете. При каждой попытке ребенка совершить онлайн-покупку вы будете получать СМС с кодом подтверждения операции.
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Правила безопасности
И, конечно, сразу же объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя никому ни давать свою карту даже на время, ни сообщать ПИН-код, CVC/CVV-код с обратной стороны карты, а также секретные коды, которые приходят на телефон при покупках, чтобы данные не попали мошенникам.
Кроме того, ребенку важно знать, что, если ему звонят якобы из «службы безопасности банка», не нужно вести никаких переговоров, а сразу сообщить родителям. Если ребенок взрослый и самостоятельный, нужно в любом случае сбросить звонок и перезвонить самому по телефону, указанному на оборотной стороне карты.
Также стоит предупредить ребенка, что, если он потерял карту, нужно сразу сказать об этом родителям или позвонить на горячую линию банка.
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Дополнительные возможности
Возможно, пользуясь картой, ваш ребенок научится лучше управлять своими расходами и даже внесет свою лепту в экономию семейного бюджета — у некоторых детских карт есть кэшбэк за покупки.
Некоторые банки предлагают специальные мобильные приложения для детей. С их помощью дети сами могут отслеживать баланс своей карты и даже копить на задуманное.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: bankigid.net
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