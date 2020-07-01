Как изменится наша жизнь в июле

С 1 июля пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. То есть такие пенсионеры не будут приравниваться к работающим и им будут ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

По предварительной оценке, численность приемных родителей-пенсионеров, уровень пенсионного обеспечения которых будет повышен, составляет 29,6 тыс. человек. Дополнительные расходы на индексацию (корректировку) назначенных им пенсий (с учетом расходов на доставку) в 2020 году составят 0,72 млрд рублей, в 2021 году – 1,83 млрд рублей, в 2022 году – 2,22 млрд рублей.