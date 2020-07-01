Как изменится наша жизнь в июле

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Вступают в силу важные законы
Ежегодно будут проиндексированы страховые пенсии пенсионеров, являющихся опекунами или попечителями. У всех регионов появится право вводить льготный налоговый режим для самозанятых. При госзакупках заключение контракта с единственным поставщиком услуг потребуется согласовывать и после несостоявшихся электронных торгов. Кредитор-юрлицо обязан разместить сведения о привлечении коллекторов в специальном реестре. Микрокредитные компании должны раскрывать в Интернете информацию о структуре и составе своих акционеров. Упрощены процедуры подтверждения инвалидности и получения гражданства. Отечественные бренды становятся объектами интеллектуальных прав. Подробнее об изменениях в российских законах, которые вступают в силу в июле, читайте в этой подборке.
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Индексация пенсий опекунов
С 1 июля пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. То есть такие пенсионеры не будут приравниваться к работающим и им будут ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.
По предварительной оценке, численность приемных родителей-пенсионеров, уровень пенсионного обеспечения которых будет повышен, составляет 29,6 тыс. человек. Дополнительные расходы на индексацию (корректировку) назначенных им пенсий (с учетом расходов на доставку) в 2020 году составят 0,72 млрд рублей, в 2021 году – 1,83 млрд рублей, в 2022 году – 2,22 млрд рублей.
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Льготный налоговый режим для самозанятых
С 1 июля у всех регионов появится право вводить льготный налоговый режим для самозанятых. До этого он действовал в 23 регионах РФ. Закон направлен на предоставление наиболее широкому кругу граждан возможности вести предпринимательскую деятельность в наиболее комфортных условиях, выбрав для этого такую систему налогообложения, как специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%. Уплата налогов осуществляется по упрощенной процедуре — для регистрации нужно скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25-го числа.
Самозанятые — это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наемных работников, то есть это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Кроме того, их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).
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Изменения в законе о госзакупках
1 июля заключение контракта с единственным поставщиком услуг потребуется согласовывать и после несостоявшихся электронных процедур. Но согласование понадобится только для закупок с начальной максимальной ценой контракта (НМЦК), превышающей предельный размер, который должно установить правительство.
Кроме того, требование обеспечения гарантийных обязательств будет правом заказчика, а не обязанностью, как сейчас. Заказчик сможет установить обеспечение исполнения контракта в размере от 0,5% до 30% НМЦК. Сейчас допустимый минимум составляет 5% НМЦК.
При этом, в частности, если контрактом предусмотрена выплата аванса, то размер обеспечения устанавливается не менее чем в размере аванса. Также если аванс превышает 30% НМЦК, то размер обеспечения устанавливается в размере аванса.
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Защита от коллекторов
С 1 июля кредиторов-юрлиц обязали вносить в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц информацию о кредиторе, должнике и лице, привлекаемом для взаимодействия с должником в целях возврата просроченной задолженности. При этом установлены особый порядок предоставления данных сведений из реестра, ограничения в части размещения в открытом доступе сведений о должнике и размер платы за размещение соответствующих сведений в Интернете. В частности, сведения о привлечении коллекторов должны быть внесены в течение 30 рабочих дней с даты привлечения. Они будут предоставляться исключительно кредитору, коллектору и должнику, прошедшим авторизацию в системе.
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Контроль за МФО
Микрокредитные компании, не являющиеся НКО, с 1 июля обязаны раскрывать в Интернете информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся. Кроме того, не допускается внесение в уставный капитал МФО заемных средств и находящегося в залоге имущества.
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Подтверждение инвалидности без справок
При обращении за соцподдержкой и госуслугами инвалидам с 1 июля не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус справкой. Госорганы смогут получить необходимые данные в рамках межведомственного взаимодействия.
Также инвалиды смогут бесплатно пользоваться местами для парковки за пределами своего региона. Раньше для этого нужно было получать отдельное разрешение.
Кроме того, с 1 июля в федеральном реестре инвалидов должны быть размещены сведения об автомобиле, управляемом или перевозящем инвалида. При этом опознавательные знаки «Инвалид» выдаваться больше не будут, а полученные ранее к концу года станут недействительными.
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Практическая подготовка учащихся
С 1 июля вводится понятие «практическая подготовка обучающихся», которое значительно шире, чем понятие практики. Устанавливается, что практическая подготовка может быть организована непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в её структурном подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки, а также в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в том числе в её структурном подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании договора между указанными организациями.
Федеральным законом предусматривается ответственность организации, осуществляющей образовательную деятельность, за жизнь и здоровье обучающихся и педагогических работников при осуществлении образовательной деятельности в форме практической подготовки. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность информации о местах проведения практики, практической подготовки, государственной итоговой аттестации.
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Упрощение приема в гражданство РФ
Иностранцы или лица без гражданства с 24 июля могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, если:
— состоят не менее трех лет в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ;
— получили после 1 июля 2002 года профобразование по аккредитованным программам на территории РФ и работают в РФ не менее года до дня обращения;
— имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство РФ и проживающего на территории РФ;
— являются гражданами Беларуси, Казахстана, Молдовы или Украины.
Кроме того, для всех соискателей российского гражданства отменяется требование об обязательном отказе от иностранного. МВД будет принимать от россиян уведомления о наличии или о прекращении гражданства иного государства и вести учет таких заявлений по правилам, установленным кабинетом министров.
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Бренды регионов
С 27 июля географические указания станут самостоятельным объектом интеллектуальных прав. Это позволит законодательно защитить отечественные бренды, такие как «Оренбургский пуховый платок», «Вологодское кружево» и «Вологодское масло», «Хохлома», «Гжель» и «Дулевский фарфор», «Адыгейский сыр» и «Башкирский мед», «Астраханские помидоры» и «Луховицкие огурцы». В Гражданский кодекс вводится новый объект интеллектуальных прав «географическое указание», который также называют «брендами регионов». Такой вид средств индивидуализации товара будет действовать наравне с существующим в настоящее время наименованием места происхождения товара (НМПТ), однако будет иметь более простую регистрацию. Региональные производители, получившие право использовать географическое указание для защиты своей продукции, смогут смело выходить и на отечественный, и на международные рынки.
Законом устанавливается, что географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, которое позволяет идентифицировать товар, как происходящий с территории конкретного географического объекта. Географическим происхождением товара должны в значительной степени определяться его особое качество, репутация или другие характеристики. И хотя бы одна из стадий производства, оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара, должна осуществляться на указанной территории (в отличие от НМПТ, для которого должны осуществляться все стадии производства товара на указанной территории). То есть нельзя будет воду, добытую не в Ессентуках, но там разлитую, использовать под этим названием.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: duma.gov.ru
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