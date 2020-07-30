Избиркомы проверяют документы кандидатов в горсовет

Во Владимире территориальные избирательные комиссии начали проверки кандидатов в депутаты в горсовет 28-го созыва. В новом составе будут только 25 человек, на 10 меньше сегодняшнего. По 25 избирательным округам на сегодня заявились 182 кандидатуры, среди них 24 человека – самовыдвиженцы. Текущий состав горсовета определил единую дату голосования – 13 сентября, но на федеральном уровне добавили еще два дня – 11-12 сентября. К такому власти на местах не были готовы. На организацию выборов в бюджете города предусмотрено порядка 20 миллионов рублей. Чтобы комиссии функционировали еще два дня и плюс выходили во дворы жилых домов, как это было с принятием поправок в Конституцию, потребуется еще, как минимум, 10 миллионов рублей. Пока источник не найден.

Владимир Кузьмин, председатель городской избирательной комиссии Владимира:

— Участвуют у нас сейчас в выборах среди выдвиженцев партии «Коммунисты России», «КПСС», «ЛДПР», «Партия роста», «Коммунистическая партия РФ», «Партия пенсионеров», «Яблоко», «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Родная партия». Количество кандидатов от каждой партии разное. Все округа закрывают «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР». Остальные все поменьше.

На одно место в горсовете приходится 7 человек. Конкурс выше прежнего.

Есть, правда, вероятность, что часть потенциальных законотворцев отсеется, не набрав нужное количество подписей от населения. В этом году в числе избирателей значатся 274 тысячи жителей Владимира. Ужесточили требования к спискам подписавшихся. Они должны вносить данные о себе своей собственной рукой. Допускается только 5% брака, вдвое меньше, чем раньше. К вечеру 7 августа станет ясно, кто после проверок и сбора подписей останется в строю и примет участие в выборочной гонке.

Как «Призыв» сообщал ранее, глава города Владимира Ольга Деева досрочно сложила с себя полномочия. Два месяца за нее будет работать заместитель Лариса Пышонина.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»