Избирком рассказал о завершении первого этапа муниципальных выборов

Во Владимирской области завершен первый этап проведения выборов в представительные органы муниципальной власти. Выставлено 779 мандатов в Советы народных депутатов. Во всех, кроме Владимира, назначена единая дата голосования – 13 сентября. В областном центре выбирать депутатов можно будет в течение трех дней – с 11 по 13 сентября. На сегодня в среднем на один мандат претендуют 3 человека. Если рассматривать территории по отдельности, то во Владимире по двум округам конкурс 11 человек на место, а в Селивановском районе по нескольким округам не нашлось альтернативы, заявились только по одной кандидатуре.



— Мы видим хорошую здоровую конкуренцию, за исключением 26 округов, где пройдут выборы на безальтернативной основе. Для сравнения, в прошлом году было 7 таких округов. На 31 июля заявились всего 2549 кандидатов. 64 кандидата заявили о своей судимости, — сообщает председатель региональной избирательной комиссии Вадим Минаев.

Выбирать депутатов в городские, районные и сельские Советы смогут 690 тысяч жителей области.

Нюансы проведения выборов в Советы в условиях действующего режима повышенной готовности избирательная комиссия обсудит с Роспотребнадзором. Будут ли выдаваться маски избирателям и в какой защитной одежде будут работать представители избиркома, пока неясно. Возможность придомового голосования тоже пока под вопросом.

Ранее «Призыв» сообщал о досрочном уходе с поста главы города Владимира Ольги Деевой. Ее место временно заняла заместитель Лариса Пышонина. В новом созыве горсовета должности главы уже не будет.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»