Избирком озвучил результаты голосования по поправкам к Конституции

Избирательная комиссия Владимирской области озвучила итоги голосования по поправкам, вносимым в Конституцию, после обработки 100% протоколов. 71,18% проголосовавших поддержали поправки в основной закон страны. Против изменений выступили 27,82% избирателей.

Явка составила 53,26%.



Активнее всего поправки поддержали в Гороховецком (79,37%) и Вязниковском (77,92%) районах, а также в Октябрьском районе Владимира (75,9%). Больше всего голосов «против» было зафиксировано у избирателей Коврова (34,22%), Кольчугинского (34,06%) и Меленковского (33,23%) районов.

На то, чтобы высказать свое отношение к поправкам к Конституции, у жителей региона, как и у всей страны в целом, была неделя. Сделано это было с целью защиты здоровья избирателей. Голосование проходило с соблюдением всех требований противоэпидемической безопасности.

Ранее «Призыв» сообщал о крупном пожаре в Доме культуры Гусь-Хрустального, где как раз располагался участок для голосования.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»