Итальянская оперная дива родилась во Владимире

12 июля 1842 года во Владимире родилась Антонина Ивановна Абаринова. Она обладала редким контральто — самым низким женским голосом, который с возрастом изменился до меццо-сопрано. Обучалась пению у итальянских музыкантов Пиччиоли и Фаччиотти в Петербурге, а затем в Милане и у самой Полины Виардо в Париже. Её талантом восхищались композиторы Цезарь Кюи, Модест Мусоргский, Эдуард Направник. Она блистала на сценах Генуи, Одессы, Москвы, Санкт-Петербурга и Тифлиса. О необыкновенной судьбе нашей землячки читайте в этой статье.

Грустные воспоминания о детстве

В мемуарах Антонина Абаринова отзывается об отце, как о человеке необыкновенной доброты. Он воспитывался в кадетском корпусе и служил в молодости в лейб-гвардии егерском полку, был 4 раза ранен на войне. Оправившись от ран, генерал Абаринов служил полицмейстером во Владимире, а позже переехал с семьёй в Петербург, где стал смотрителем Литовского замка.

Мать прекрасно пела, рисовала, постоянно интересовалась всеми видами искусства, но характер имела тяжёлый. По приказанию отца-деспота её насильно выдали замуж за человека, который был старше её на 20 лет. Родители жили недружно, поэтому раннее детство Антонины нельзя назвать безоблачным.

Неожиданная сказка

Но все изменилось, когда в 1852 году Антонина Абаринова была отдана на воспитание в Женский патриотический институт в Петербурге. Подруги ее любили, начальство хвалило за хорошую учёбу. Посещавшие институт высокие гости относились милостиво. Особенно удостаивала вниманием княгиня Мария Николаевна и дочь её — принцесса Мария Баденская.

Известная меценатка Татьяна Потёмкина устроила при Литовском замке приют для детей арестантов. Посещая его, она познакомилась с родителями Антонины, снимавшими в замке квартиру. Милая девочка, любившая петь, очень скоро завоевала симпатию бездетной «светской львицы».

«После выпуска из института она заинтересовалась моим голосом и приглашала к себе на вечера, — вспоминала Антонина Ивановна. — Мне приходилось петь в присутствии её родственников и блестящего общества: Рибопьеры, Юсуповы, Голицыны, Трубецкие, Куракины, у неё бывал принц Пётр Георгиевич Ольденбургский, хваливший мой голос ещё в институте. Ярким воспоминанием остаётся вечер, проведённый во дворце великой княгини Марии Николаевны, куда повезла меня Потёмкина…».

Ошибки юности

В 16 лет Абаринова с отличием окончила институт и уехала в Милан учиться вокальному искусству. В 1861 году она дебютировала на оперной сцене в Генуе. Один сезон выступала в Итальянской опере Одессы, а потом была приглашена в Москву, где с большим успехом выступала под именем Реджи. Поклонники засыпали артистку цветами и подарками.

В порыве юношеской любви и страсти Антонина выскочила замуж и оставила сцену на 5 лет.

Но семейная жизнь не задалась, и в 1867 году она сбежала от мужа, прихватив с собой троих маленьких детей, младшему из которых был лишь месяц. Но без работы талантливая певица не осталась: ей предложили гастроли по Волге, затем пригласили петь в Одессу. А позже — контракт на два сезона в итальянской опере в Тифлисе. Там в 1871 году спектакль с участием «владимирской звезды» посетил император Александр II. Государь лично пришел на сцену, чтобы похвалить голос и мастерство Абариновой.

Итальянская опера была так роскошно обставлена в Тифлисе, что, несмотря на отличные сборы и субсидию от казны, после двух сезонов получился огромный дефицит. Театр пришлось закрыть, а труппу распустить.

Протекция царя

Чтобы выкарабкаться из бедственного положения, Антонина едет в Москву просить дебюта. Ей разрешили спеть в «Птичках певчих» Оффенбаха. На модной оперетке присутствовал сам государь. После первого акта его величество пришёл на сцену и пригласил Абаринову в царскую ложу, сказав, что его племянница великая княгиня Мария Максимилиановна узнала её и желает видеть. На другой день после удачного дебюта с певицей заключили выгодный контракт.

Но буквально на следующий же день Антонину Абаринову позвали в Петербург, где срочно понадобился ее редкий голос. Полтора сезона она пела на Александринской сцене, а затем перешла на Мариинскую, в русскую оперу, где выступала с 1873-го по 1878 год.

Она исполняла партии в спектаклях «Жизнь за царя» М. Глинки, «Русалка» и «Каменный гость» А. Даргомыжского, «Дочь мадам Анго» А. Лекока и других. Ее партнерами по сцене были А. Додонов, Ф. Комиссаржевский, Б. Корсов и А. Крутикова.

Драма и путешествия

С возрастом вокальный голос Абариновой стал ослабевать, и в 1878 году её перевели в драматическую труппу — на сцену Александринского театра, где она и прослужила до тяжёлой болезни 1899 года. Там она создала галерею незабываемых образов русской театральной классики, часто выступая в комическом амплуа. Она принимала участие в постановках «Горе от ума» по пьесе А.С. Грибоедова, «Чайка» по пьесе А.П. Чехова, «Лес» и «Бесприданница» по пьесам А.Н. Островского, «Ревизор» по книге Н.В. Гоголя и многих других спектаклях. Её партнёрами были В.Комиссаржевская, В.Давыдов, К.Варламов, М.Дальский, В. Стрельская.

В 1891 году Абариновой был пожалован браслет с сапфиром и бриллиантами из Кабинета Его Императорского Величества.

Одним из главных увлечений Абариновой были путешествия. За 20 лет она объехала всю Европу и побывала в Северной Африке. Незадолго до своей смерти певица и актриса написала мемуары, которые были опубликованы в журнале «Исторический вестник» в январе 1901 года.

Скончалась Антонина Абаринова 16 июля 1901 года недалеко от станции Суходол Алексинского уезда Тульской губернии. Похоронена она на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: svoboda.org