Искать пропавших людей помогают лошади

Волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавших людей и на лошадях. Выносливым животным не страшны километры лесных дорог, с них открывается хороший обзор, а кроме того, лошадь способна почувствовать человека. Как рассказала «Призыву» координатор «Лиза Алерт», старшая конного направления Владимирской области Валентина Савинова, животных нередко предоставляют владельцы конюшен. В этом году поисковики также опробовали метод поиска пропавших на пересеченной местности совместно с конной полицией.

По состоянию на 1 июля добровольцы «Лизы Алерт» участвовали в поисках 180 человек.

Накануне в ходе пресс-конференции, которую провели правоохранители, спасатели и волонтеры, была озвучена тревожная статистика. С начала этого года в полицию поступило свыше 1000 сообщений о пропавших без вести жителях региона. 20 человек не найдены до сих пор.

Традиционно в летне-осенний период увеличивается число заблудившихся в лесах. За 7 месяцев этого года в правоохранительные органы поступило более 90 таких сообщений. 7 человек до сих пор не найдены.

Жителям региона напоминают, что заявить в полицию о пропаже человека необходимо как можно скорее. Ждать трое суток, как это принято считать, не следует. Никаких ограничений по срокам не существует, уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Также владимирцев убедительно просят не забывать о правилах, которые помогут не потеряться в лесу.

Так, уходя на «тихую охоту», нужно обязательно сообщить об этом родным. С собой должен быть заряженный мобильный телефон, минимальный запас еды и воды, компас, при необходимости лекарства. Одеваться стоит в яркую одежду. А вот пожилым людям и детям ходить в лес не рекомендуется.

— Если вы потерялись в лесу, не надо паниковать. Следует сразу позвонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонок возможно сделать даже при отрицательном балансе. Не следует идти куда-то наугад. Если вы не знаете, куда идти, оставайтесь на месте. Отвечайте шумом на шум. Вас могут искать с использованием различных звуковых сигналов. Если вы их услышите, сигнализируйте в ответ, — рекомендуют сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» рассказывал, как заблудившийся в лесу 71-летний житель Александровского района провел ночь в сыром лесу.

Ольга Ефремова

Фото: takiedela.ru