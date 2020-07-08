Интернет-знакомства: шанс на любовь или опасная ловушка?

В век современных технологий интернет-знакомства прочно вошли в нашу жизни и уже никого не удивляют. Существует огромное количество сайтов знакомств, специальных приложений, которыми может воспользоваться каждый. Но не все решаются. Поиск второй половинки в сети часто имеет неприятные последствия: это и мошеннические схемы, и «тюремные»собеседники, и психически нездоровые поклонники, и просто охотники за острыми ощущениями.

Как безопасно завести знакомство во всемирной паутине, почему важно вывести собеседника на очную встречу или разговор в мессенджере, по каким признакам распознать потенциально опасных друзей по переписке, рассказывает психолог Наталия Фельдман.

Негатив и позитив

Интернет стал обширным пространством для общения. И знакомства в Интернете не редкость. Например, моя младшая сестра вышла замуж за парня, с которым познакомилась по Интернету. И это было уже больше 10 лет назад. И одна моя однокурсница тоже так вышла замуж. И насколько я знаю, все у нее хорошо.

Нельзя говорить однозначно, что знакомиться в Интернете вредно, что это опасно, что это ни до чего хорошего не доведет. Вот у меня есть два примера знакомых мне людей. С другой стороны, статистически это, конечно, немного. Но и при знакомстве где-то на улице, в театре, в школе (где угодно) и при личном общении не всегда все складывается хорошо.

Хотим казаться лучше

Просто Интернет накладывает свои особенности. Итак, о чем же нужно помнить, когда вы знакомитесь в Интернете? Мы предъявляем в Интернете только ту часть своей личности, которую хотим показать окружающим. Этакий эффект фасада. Мы показываем самое, на наш взгляд, интересное, привлекательное. То, что повышает наш статус в глазах окружающих.

Бывают примеры и негативного самопредъявления, но это совсем другая история. В целом, большинство людей предпочитают показывать, какие они классные. И переписка в Интернете – это ведь не живое общение. Какие минусы у переписки? Вы не видите лица собеседника. Вы не слышите его интонаций. И некоторые фразы вас могут ввести в заблуждение, потому что вы их прочитываете с какими-то своими ожиданиями.

Из виртуального в реальное

И вы либо необоснованно обижаетесь, либо так же необоснованно восторгаетесь. Любое знакомство в Интернете рано или поздно переходит в реальное. И вот тогда у вас будет возможность убедиться, а такой ли человек, с которым вы познакомились, каким себя показывает. Тут просто нужно быть более осторожным, чем при личном знакомстве, потому что всякие бывали истории.

Если вы чувствуете, что человек, с которым вы переписываетесь, вам нравится, предложите ему созвониться так, чтобы вы друг друга видели. Так вы увидите, как он реально выглядит. Услышите его голос, заодно поймете, привлекает ли он вас сам.

Людное место и пути к отступлению

Впервые собираясь на офлайн-встречу после интернет-общения, не забудьте о правилах безопасности, которые надо соблюдать, когда вы встречаетесь с любым незнакомым человеком. Во-первых, выбирайте людное место, до которого удобно добираться и из которого удобно уйти, если что-то пойдет не так. Предупредите кого-то, куда вы идете, с кем. Важно, чтобы вокруг были люди. Безлюдные уединенные места для первой встречи не самый хороший вариант.

Как распознать неадеквата

Если говорить о том, как распознать человека потенциально опасного по переписке, а их достаточно много, осторожно нужно относиться к очень категоричным людям, которые сразу же заявляют: «Я вот такой. И никак иначе». Высказываются агрессивно о каких-то третьих лицах. Если, к примеру, парень ругает всех своих бывших, то это тоже повод насторожиться, потому что все вокруг плохие, а вы вдруг хорошая.

Если человек выдвигает какие-то странные идеи, которые вас пугают, лучше не рисковать и не встречаться. Например, первая стадия шизофрении выражается в том, что у человека интеллект еще сохраняется, а логика уже нарушается. Ну это уже, конечно, крайний вариант.

Должен насторожить и человек, который начинает вас ревновать, контролировать, ни разу не видя лично. Это значит, что, скорее всего, в личном общении его ревность не уменьшится, а усилится. И это не совсем адекватно ситуации.

Избегайте манипуляторов. Если вы чувствуете, что человек начинает у вас что-то выпрашивать, на чем-то настаивать под предлогом, что ему нужна помощь. Любые манипуляторы в онлайне чаще всего хотят не отношений, а чего-то другого. У каждой цели свои. И не надо экспериментировать и проверять, что им нужно на самом деле. Проще перестать общаться. Прежде всего думайте о себе, о своей безопасности и будьте осторожны.

Подведем итоги:

Помните, что в сети люди показывают себя с лучшей стороны.

Предложите новому знакомому визуально пообщаться в мессенджере.

Так вы составите о нем более полное впечатление.

Избегайте категоричных людей и явных манипуляторов.

Если решились на личную встречу, выбирайте людное место.

Важно, чтобы туда было удобно добираться.

Сообщите кому-то о времени и месте встречи.

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: dialog1918.ru