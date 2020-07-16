Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства

Руководитель Владимирского УФАС рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении  ИП «Г»,  по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 14.33 Кодекса Российской Федерации  об административных правонарушениях.

Поводом к возбуждению дела явилось решение от  02.03.2020 по возбужденному делу, принятое Комиссией Владимирского УФАС России, в котором признала действия ИП «Г», выразившиеся в незаконном использовании в своей хозяйственной деятельности коммерческого обозначения «ЖЕНИХиНЕВЕСТА», сходного до степени смешения с коммерческим обозначением и товарным знаком, правообладателем которого является иной хозяйствующий субъект-конкурент, актом недобросовестной конкуренции, противоречащими пункту 1 статьи 14.6 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении,  руководитель Владимирского УФАС России признал ИП «Г» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.33 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 12 000 рублей.

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение