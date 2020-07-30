Индекс пикника подсчитали во Владимирской области 

Индекс пикника высчитали сотрудники владимирского Отделения Банка России, ориентируясь на данные Росстата. Так, для перекуса на природе с шашлыком семье из четырех человек потребуется 1216 рублей. Это на 1,4% выше стоимости аналогичного «шашлычного мероприятия» в июне прошлого года. В набор для пикника вошел шашлык из свинины и курицы, овощи на гарнир, фрукты и сладкие напитки на десерт.

Главное в этом наборе, конечно же, мясо. Свинина, по данным банкиров, стала дешевле на 9,2%. Это связано с увеличением предложения из-за роста объема российского производства. Куриные окорочка остались так же доступны, как и годом ранее. Цена возросла менее чем на 1% против июня 2019 года. В итоге на мясо для компании из четырех человек потребуется 347 рублей. Покупка традиционных соусов – кетчупа и майонеза — добавит к тратам еще 67 рублей.

Стоимость перекуса на природе выросла на 1,4%.

На гарнир — свежие овощи. Полкило огурцов и помидоров обойдется примерно в 95 рублей. Отмечается, что цены на овощи, по сравнению с прошлогодним июнем, подросли — сказались возросшие затраты тепличных хозяйств на приобретение семян и химических удобрений в условиях ослабления курса рубля в начале текущего года. Несколько увеличились и цены на сыр и хлеб.

Безалкогольных напитков на пикник потребуется три литра: минеральная вода, соки, газировка для детей. Их покупка относительно июня 2019 года обойдется дороже, что связано с некоторым ростом затрат по логистике. На напитки потребуется 170 рублей.

На десерт подойдут фрукты. Цена на яблоки в наибольшей степени отразилась на общей стоимости пикника. Причина — сокращение их запасов в июне этого года. При этом стоимость бананов возросла незначительно, а цена винограда стала даже несколько ниже, чем годом ранее.

Ранее «Призыв» сообщал, что ущерб торговли от пандемии оценил Владимирстат.

Ольга Ефремова

Фото: culture.ru