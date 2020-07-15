Хозяин собаки, укусившей девочку, заплатил 20 тысяч рублей

Владелец собаки, покусавшей ребёнка, выплатит родителям пострадавшей девочки 20 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства стороны смогли урегулировать спор и заключили мировое соглашение. 15 тысяч рублей ответчик выплатит истцу в счет компенсации морального вреда, еще 5 тысяч рублей пойдут на судебные издержки.

Изначально мама пострадавшей девочки требовала от ответчика 60 тысяч рублей в качестве компенсации.

Собака набросилась на девочку в Кольчугинском районе. Из материалов дела следует, что ребёнок проходил мимо дома ответчика, когда западно-сибирская лайка вдруг укусила ее за ногу и в плечо. Укусы не причинили вреда здоровью, однако девочка здорово испугалась и вдобавок вынуждена была проходить амбулаторное лечение. На некоторое время она лишилась возможности посещать школу и вести привычный образ жизни. И ещё от укусов на теле сохранились следы.

Помимо выплаты компенсации, за выгул собаки без поводка владелец животного привлечён к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 1 500 рублей, сообщает пресс-служба Кольчугинского городского суда.

Ранее «Призыв» сообщал, что покусанная собаками жительница Владимира отсудила у властей города 651 тысячу рублей.

Ольга Ефремова

Фото: newstracker.ru