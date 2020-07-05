Губернатор разрешил артистам репетировать

Центр пропаганды изобразительного искусства во Владимире возобновил работу. Вниманию посетителей предлагаются три выставки: «Офорт» — к 80-летию Бориса Французова, «Блокадный Ленинград» питерского художника Анатолия Анненкова и «Станковая и книжная графика» владимирца Сергея Ермолина. Жизнь возвращается и в другие учреждения культуры. Правда, сценические организации пока могут лишь возобновить репетиции. Допуск зрителей в зал пока не предусматривается. Но лиха беда начало.

Начало репетиционной деятельности стало возможным по Указу губернатора от 03.07.2020 № 187.

Разрешённая по губернаторскому документу работа, естественно, должна проводиться в соответствии с санитарными требованиями. К примеру, посещение выставки в Центре ИЗО сопряжено с такими ограничениями:

вход в Центр пропаганды изобразительного искусства осуществляется исключительно в гигиенической маске;

допускается проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и соблюдением дистанции между группами и посетителями 1.5 — 2 метра;

запрещается вход посетителей с температурой выше 37,2 градуса;

прием туристско-экскурсионных групп возобновится после снятия всех ограничительных мер.

В случае со сферой культуры Владимирская область не стала следовать примеру столицы. Там театрам и концертным залам разрешили проводить репетиции почти месяц назад. Правда, и в Москве ограничения снимаются поэтапно. До сих пор разрешены лишь рабочие процессы, зрители ещё только готовятся к «встрече с прекрасным». С 1 июля заработали кассы многих концертных организаций, билеты продают на сентябрь 2020-го.

Артистам Владимирского театра драмы в связи со случившимся пожаром пока даже репетировать негде. На помощь коллегам приходят другие учреждения культуры. Например, Владимирская областная специальная библиотека для слепых выразила готовность предоставить свою площадку для подготовки моноспектаклей. База там, конечно, не то что в театре, но в данном случае важно само участие.

Никита Светлов

Фото: ddut33.ru