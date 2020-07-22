Губернатор рассказал об открытии детских садов

Открытие детских садов станет возможно только на 3 этапе снятия ограничений. Пока Владимирская область только на первом этапе. Об этом Владимир Сипягин заявил сегодня во время прямого эфира в социальных сетях. По словам главы региона, до этого момента дошкольные образовательные учреждения будут работать в формате дежурных групп. Отсутствие таковых или нехватка мест относятся к сфере ответственности местного самоуправления. Т.е. вопросы должны быть адресованы местным властям.

— Самый главный вопрос, который мне задают, когда откроются детские садики. Тем более, что крупные торговые центры, а теперь и рестораны с кафе начали свою работу. Могу сказать, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, дошкольные учреждения будут функционировать в обычном режиме только на 3 этапе снятия ограничений, — отметил Владимир Сипягин, — Мы пока только на первом этапе. Роспотребнадзор жестко говорит, что надо думать о безопасности детей. Открывать садики нельзя. Работают дежурные группы. Если где-то их нет, стоит отработать этот вопрос.

Дошкольные учреждения откроют на третьем этапе.

Вопрос с открытием детсадов сейчас волнует большинство семей. Родители выходят на работу, а оставлять малышей не с кем. Да и те, кто трудится на удаленке, говорят, что с трудом выполняют свои обязанности и не успевают следить за ребенком.

— Я в принципе имею возможность трудиться дома, работодатель не спешит вызывать нас в офис. Но когда дома ребенок, выполнять свои обязанности очень сложно. Пока дома был еще муж, было проще, он иногда подменял меня. Но сейчас он вышел на работу, бабушек нет, — поделилась с «Призывом » своими проблемами Валентина Смирнова, — Мне приходится все успевать. Да и дети уже устали. Никогда такого не было, чтобы они сами хотели в садик.

По словам губернатора, перейти хотя бы на второй этап снятия ограничений регион не может по причине высокого коэффициента распространения вируса. Он показывает, сколько человек заразил один заболевший до момента своей изоляции. Последнее время он равен примерно 0,9. Для второго этапа этот показатель должен опуститься до 0,8. А для третьего — до 0,5.

Ранее «Призыв» сообщал, что детские сады во Владимире уже готовы вернуться к привычному режиму работы. Мэрия ждет отмашки Роспотребнадзора.

Полина Тарбеева

Фото: kazanfirst.ru