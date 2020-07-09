Губернатор предложил депутатам распорядиться его резиденцией

Что делать с резиденцией губернатора в Юрьевце, предстоит решить совместно областным чиновникам и депутатам. Почти два года коттеджный комплекс пустует. Сначала была идея устроить там что-то вроде гостиницы, но нереально высокие цены и, может быть, странноватый бэкграунд этого места не способствовал притоку желающих заселиться в «номера». Два дня назад губернатор Владимир Сипягин, выступавший с отчётом перед областными депутатами, заявил, что ему лично это строение не нужно, жить он там не собирается. И предложил вместе подумать о том, как же поступить с этой элитной недвижимостью.

— Давайте в рамках комитета по имуществу определим порядок использования этого объекта, – сказал Владимир Сипягин. — Я попрошу, чтобы директор департамента имущества пришел на комитет, а вы подготовьте свои предложения. И будем использовать так, как вы считаете нужным.

Вопрос о резиденции в Юрьевце поднял зам. председателя Законодательного Собрания области Роман Кавинов. Он сообщил, что вместо предполагаемых доходов коттеджный комплекс приносит одни убытки.

Ежемесячно региональный бюджет тратит на обслуживание резиденции около 250 тысяч рублей.

— Говорилось о том, что резиденцию можно продать или переоборудовать под гостиницу. Ни того, ни другого не произошло. Она по-прежнему обходится региону в определенную сумму, — посетовал парламентарий.

Найти желающих заселиться туда или хотя бы провести там время теперь уж точно не будет. Заявленная стоимость проживания — 106 тысяч рублей в сутки (в месяц это 3,1 миллиона рублей) — простым смертным не по карману. А у непростых тоже нет мотива выбрасывать деньги: всё же это не дача Сталина или иной знаменитости. И место так себе: под боком трасса М-7. Так что окупить расходы на содержание этого объекта не получится, и, возможно, с ним предпочтут просто расстаться.

В январе прошлого года экскурсию по резиденции провели для представителей СМИ. Показали спальные комнаты и даже сауну. У многих наблюдавших эту экскурсию со стороны осталось очень неприятное впечатление от поведения экскурсантов.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»