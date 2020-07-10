Губернатор обещал узаконить лишние этажи высотки в Коммунаре

Ограничения по высоте зданий во владимирском микрорайоне Коммунар могут быть сняты. Сейчас на многоэтажки там действует «лимит» — максимум 7 этажей из-за того, что, якобы эта часть города расположена в «историческом ядре». Инцидент с застройщиком, незаконно возведшим здание в 9 этажей и продавшим там квартиры, привёл к тому, что покупатели превратилась в обманутых дольщиков. Готовый дом не сдан, фирма объявила себя банкротом, люди не могут получить проплаченное жильё. Выхода два – либо сносить лишние этажи и доводить дом до ума силами нового застройщика, либо снять пресловутое ограничение и позволить людям заселиться. Губернатор предпочитает второй вариант. Об этом он заявил, выступая перед депутатами Законодательного Собрания области.

Дом № 19 по улице Центральной внесён Минстроем РФ в мае 2020 года в реестр проблемных объектов.

Впрочем, губернатор не готов снять ограничения высотности своим волевым решением. Для этого ему необходима «поддержка общественности». С одной стороны, это затянет решение задачи, с другой — придаст лигитимность сделанным шагам. С коллектива спросить всяко сложнее, чем с конкретного должностного лица пусть даже класса «А».

— Я готов пойти на увеличение высотности. Но мне хочется, чтобы в решении этого вопроса приняла участие общественность. Я объявил мозговой штурм для архитекторов. Пусть думают, стоит ли уходить от ограничений, — сказал глава региона Владимир Сипягин, обращаясь к депутатам.



Семьи, купившие жильё в проблемном доме, уже получили статус обманутых дольщиков. Сначала их это порадовало. Были надежды на то, что появится какой-то план, в соответствии с которым будет решаться их «квартирный вопрос». Но этого не произошло.

Остаётся надежда на Арбитражный суд, который в июле нынешнего года должен был рассмотреть дело, где с застройщика требовали снести два лишних этажа. Но заседание перенесли на октябрь, и перспективы всё туманее.



Дело с банкротством застройщика, по словам дольщиков, двигается гораздо оперативнее. И может так статься, что готовую новостройку вообще «заморозят». Единственное, чего пока удалось добиться, так это включения обманутых дольщиков в рабочую группу по дому. Их обещали позвать на ближайшее заседание.

…Между тем, в Коммунаре, как «Призыв» сообщал ранее, хотят построить два детских сада. Земельные участки готова выделить строительная компания, возводящая по соседству жилой квартал.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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