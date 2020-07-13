Губернатор обещал помочь погорельцам от культуры

Театр и ДК получили заверения в поддержке

В ходе рабочей поездки в Гусь-Хрустальный губернатор Владимир Сипягин обещал помощь в восстановлении местного Дома культуры, пострадавшего от крупного пожара. Глава региона осмотрел место ЧП, после чего заявил, что муниципалитету одному с бедой не справиться. Это было 10 июля. В тот же день в «Белом доме» проходило совещание, где решалось, как помочь другому погорельцу — Владимирскому театру драмы. И ему губернатор обещал поддержку. Стремление главы региона выручить учреждения культуры сомнений не вызывает. Но пока нет конкретики, какой будет эта помощь.

До сих пор не понятно, можно ли вернуть к жизни почти полностью выгоревший ДК имени Ленина.

— Мы ждем заключение специалистов, которые дадут ответ на вопрос, можно или нет восстановить сгоревший Дом культуры. Один на один с этой бедой муниципалитет не бросим, — сказал Владимир Сипягин, отвечая на вопрос местного журналиста. — Давайте сначала дождемся заключения экспертизы, поймём размер ущерба, сколько нужно финансовых средств, есть ли возможность восстановить. И дальше будем принимать коллективное решение.

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

Пожар уничтожило почти 2500 квадратных метров учреждения культуры. Часть конструкций обрушилась, под завалами несколько дней подряд возобновлялось горение. Сейчас здание 1930 года постройки представляет собой печальное зрелище. Масштаб разрушений хорошо виден с высоты птичьего полета. Видео с дрона сгоревшего ДК опубликовал популярный городской паблик.

Сейчас устанавливаются причины пожара. Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области сообщила после ЧП, что рассматриваются две предварительные версии — поджог и проблемы с электрикой. И во Владимирском театре драмы работают правоохранители – срок проверки продлён до 30 дней. Театру повезло больше. Огонь не тронул Малый зал, гримерки, костюмы, декорации, нижнее фойе с гардеробом, цеха, кабинеты, коридоры… Тем не менее потребуются значительные средства на восстановление здания.

Открывая совещание по театру, Владимир Сипягин сказал, что слова поддержки в связи со случившимся поступают сейчас из Правительства РФ, от губернаторов других регионов, а министр культуры России Ольга Любимова в ходе выступления в Совете Федерации заявила о готовности обсудить возможность оказания федерального содействия. Но пока ни сумм, ни сроков.

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

Между тем деньги на восстановление театра начали собирать простые люди. Ранее «Призыв» сообщал, что объявлен сбор пожертвований на восстановление сгоревшего театра.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

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Обсуждение 1

  • Полина Тарбеева:
    13.07.2020 в 14:37

    очень вообще странная история с этими пожарами, за 24 часа сразу два, специально не придумаешь..

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