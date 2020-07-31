Группа «Zero People» сняла клип в сгоревшем театре драмы

Группа «Zero People» представила новый клип на песню «Я получил эту роль» (кавер «ДДТ»). Видео полностью снято во Владимирском театре драмы после пожара. Музыканты Александр Красовицкий и Александр Заранкин находятся в выгоревшем зрительном зале. В кадре то, что осталось от кресел и занавеса. Появляются и артисты театра: Александр Аладышев, Иван Антонов, Ариадна Брунер, Инга Галдина, Андрей Гурамишвили, Валерия Емельянова, Анна Зайцева, Юрий Круценко, Анна Лузгина, Мария Македонская, Виктор Мотызлевский, Виталий Панасенко, Богдан Тартаковский и Галина Фатхутдинова. Видео было снято с одного дубля.

— В начале июля наш друг Тимофей Копылов из «Рекорд Оркестра» сказал, что у них во Владимире сгорел театр драмы. И грустно пошутил: мол, вот идеальное место, чтобы снимать Zero People. Решение снять видео на песню с таким названием именно там было моментальным. Дирекция театра пошла навстречу, большое спасибо им, — рассказывает Александр Красовицкий. — Нам со своей стороны хотелось с максимальным тактом всё сделать, с уважением к произошедшему кошмару. И мы дали самим себе одну попытку, как на концерте, там же дублей не бывает. Воткнули одну лампу, клавиши и компьютер с саундкартой в единственную уцелевшую розетку и сыграли и сняли всё вживую с одного дубля. Ощущения лично у меня были апокалиптические. Вокруг выгоревший дотла зал, черная сцена, гарь, оседающая в горле и сажа везде и на всём. Мы сняли еще актеров этого театра, их лица говорят не хуже, чем сама песня.

Видео в театре было снято с одного дубля.

Съемки помог организовать директор Владимирского театра драмы Борис Гунин. Музыканты предложили своим слушателям поддержать артистов в это непростое время и перевести деньги на восстановление здания.

«Zero People» — сайд-проект музыкантов известной питерской группы «Animal ДжаZ» Александра Красовицкого и Александра Заранкина. Они играют минималистичный пиано-рок. Группа — частый гость во Владимире. Их концерты собирают множество поклонников. 21 августа «Zero People» выпустят новый альбом «Конец равновесия».

Пожар во Владимирском театре драмы произошел вечером 29 июня. Выгорело 500 квадратных метров. Пострадали зрительный зал, сцена и частично фойе. Предварительно причиной посчитали возгорание, возникшее при проведении электротехнических работ. Как ранее сообщал «Призыв», по факту возгорания возбуждено уголовное дело.

Елена Пляскина

Фото: стоп-кадр из клипа «Zero People»