Гроза с градом надвигаются на Владимирскую область

Погода в регионе испортится

Спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня с сохранением на ночь и утро 14 июля на территории региона ожидается гроза  дождем, местами сильным,  в отдельных районах возможен град. Порывы юго-западного ветра при грозе могут достигать 18 метров в секунду. Гроза с градом прогнозируется  и завтра днем. При этом будет жарко. На востоке области ожидается повышение температуры до +32 градусов.

Жителям региона напоминают, что неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС.

Возможны отключения электроснабжения, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов, падение старых деревьев и прочее, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. Спасатели рекомендуют во время прохождения грозового фронта по возможности не выходить на улицу, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за сильного ветра, обрушившегося на Владимирскую область на минувшей неделе, серьезно пострадали кровли у двух многоквартирных домов в Кольчугино.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

 

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