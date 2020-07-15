Гроза и ветер повредили 90 деревьев и 19 автомобилей

Во Владимирской области устраняются последствия обрушившейся накануне вечером стихии. Сильный ветер повалил около 90 деревьев. Повреждены 19 автомобилей и 24 линии электропередач. К счастью, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Фотографии поваленных деревьев и искореженных машин молниеносно распространяются в социальных сетях.

Пользователи также сообщили, что в результате мощного ливня обрушилась пешеходная часть на мосту в Боголюбово.

Наиболее сильно грозовой фронт прошел по Владимиру и южным районам области: Муромскому, Гусь-Хрустальному и Меленковскому.

В региональном управлении МЧС развёрнут штаб по контролю за проводимыми работами, в готовность приведена аэромобильная группировка. Всего к ликвидации последствий циклона от РСЧС привлекаются 50 бригад, 156 человек, 59 единиц техники.

В режиме повышенной готовности работают и энергетики. По оперативным данным, в устранении перебоев в электроснабжении задействована 71 аварийно-восстановительная бригада в составе 240 человек и 87 единиц техники.

Готовы к подключению дизельные генераторы на случай необходимости резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети Центр и Приволжье» 8-800-50-50-115, а также +7 (920) 05-05-777 (Viber) или на портале светлаястрана.рф.

Ранее «Призыв» сообщал, что на смену жаре придут похолодание и ливни. Уже завтра, 16 июля, в регионе прогнозируется не выше +17 градусов в дневные часы.

Ольга Ефремова

Фото «Муром24.рф»