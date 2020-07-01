Готов пойти в театр на субботник!

Откликом на выход этой программы в соцсетях была информация из театра: 6-8 июля станет известно, когда понадобится помощь добровольцев, что нужно делать, сколько человек требуется на смену и так далее. Пока в учреждении культуры работает дознание, доступ туда сторонним людям запрещён. Так что, друзья, готовимся, копим силы, находим спецодежду. И смотрим «Бредешок».

Расшифровка программы:

Областной театр драмы пережил трагедию – там случился пожар. Ущерб устанавливается, но, судя по снимкам, которые сделаны внутри здания, урон велик, и понадобится много сил и средств на возрождение театра. То, что восстанавливать надо, сомнений нет: культурная жизнь Владимира и области без театра немыслима. Владимир – не Москва, где десятки или, может, даже сотни театров, студий, сцен, здесь каждый боец культурного фронта играет особую роль, а тем более такой колосс, как театр драмы.

Особенность любого небольшого города, пусть даже такого старинного и славного, как Владимир, в том, что зачастую целые направления культуры представлены двумя-тремя фамилиями или организациями. Если хоровое искусство — это Маркин-старший и Наталья Колесникова, если театр, то драматический, вот разве что художников побольше, но уже нет столпов владимирской школы живописи. Кто-нибудь или что-нибудь одно уйдёт, и вымывается целая ниша, целый культурный пласт. А уж когда речь идёт о театре, то это материковая плита владимирской культуры, и потеря её, как потеря Атлантиды, означает утрату целой цивилизации.

Поэтому понятно, что театр должен быть восстановлен. Сейчас в соцсетях обсуждают, был ли он застрахован, поможет ли область, поможет ли министерство. Наверное, помогут, другое дело, будет ли этого достаточно? Потому что такого покровителя муз и «толкача» в хорошем смысле этого слова, каким был Михаил Колков, вице-губернатор в бытность Орловой, уже нет. Областная казна слабовата, а министерство может быть неповоротливо.

На волне сопереживания театру, которая сейчас наблюдается, можно организовать социальный проект.

Сделать так, чтобы сочувствующие превратились из зрителей в участников процесса. То есть своими силами, возможно, средствами (хотя в данном случае я не верю в формулу «с миру по нитке») жители Владимира поучаствовали бы в ремонте здания. Сейчас, наверное, нужно разбирать какие-то завалы, потом носить стройматериалы, возможно, ещё какую-то работу выполнять. Я бы сам с удовольствием поучаствовал в таких субботниках или не только в субботниках, но и в другие дни.

Во Владимире был хороший пример того, как общественность объединилась и мобилизовалась вокруг культурной идеи — это знаменитая музейная эпопея. Но тогда народный энтузиазм не воплотился в форме физического труда, ну, и, в конце концов, сошёл на нет, показавшись обременительным тому, кто стал выгодоприобретателем в этой ситуации. В случае с театром — иное. Здесь есть вполне конкретная очевидная задача, здесь нечего делить, здесь просто надо работать. Поэтому объединение «Друзья театра» (по аналогии с «Друзьями музея») могло бы себя проявить очень здорово.

Понятно, что организовать людей — это не дело руководства театра, у него без того забот хватает. Так что надо подумать, кто и как может войти в ядро общественной группы, чтобы к этому центру уже стремились люди, желающие помочь театру. Ну, конечно, если такая помощь нужна, если Борис Григорьевич Гунин скажет: «Да, ребята, давайте!». Искусство — это способ духовной самореализации человека. А что может быть круче в духовном плане, чем создать целый театр? Ну или воссоздать? Это же сверхзадача! Самим себе потом аплодировать будем.

Фото администрации области и регионального ГУ МЧС