Гору из двухсот буханок хлеба обнаружили в лесу

Неизвестные выбросили гору испорченного хлеба в Покрове. В лесополосе на улице Заречной местные жители обнаружили ужасную находку. Рядом с оврагом валялись почти две сотни буханок, покрытых зеленой и черной плесенью. На корм скоту, видимо, его уже нельзя было отдавать, поэтому производители или продавцы решили просто от него избавиться таким образом.

— Эта дорога ведет к участкам многодетных семей. Мы там ездим почти каждый день. Мне соседка рассказала, что, когда гуляла в лесу, слышала, как гремела машина, которая, видимо, и выгрузила здесь хлеб. Это было утром, в районе 10 часов. Выброшенные буханки в таком состоянии, что сейчас сложно на вид понять, чей этот хлеб. Просто гора плесени, — рассказала «Призыву» Екатерина Иванова, жительница Покрова.

Местные жители теперь боятся, что на запах гнили придут дикие животные, например, лисы. Потом болезнетворный грибок может перекинуться на деревья в округе. В соцсетях на выброшенный хлеб отреагировали по-разному. Многие назвали этот поступок кощунственным, вспомнив военные годы.

Местные власти обещали ликвидировать несанкционированную свалку.

«Призыв» сообщил о несанкционированной свалке местным властям. В городской администрации пообещали выехать на место и принять все меры. Подозревать в случившемся местный хлебзавод не стоит, говорят чиновники, это работники «старой, советской закалки» и так поступать однозначно бы не стали.

– У нас в Покрове производят два вида хлеба – буханку черного и белый в виде батона. А это какой-то серо-белый. От этого хлеба таким образом мог избавиться какой-то частник, может быть, даже из соседнего региона. У нас в городе нет частных производств. Поэтому эту свалку нам кто-то из гостей привез, – уверен Денис Рогов, первый заместитель главы администрации города Покрова. — Несмотря на то, что это хлеб. Сейчас, он, конечно же, является мусором. Он будет гнить, поэтому однозначно мы примем меры.

В городской администрации пообещали ликвидировать несанкционированную свалку в ближайшее время. К сожалению, подобные инциденты во Владимирской области — явление частое. В полях и лесах устраивают скотомогильники, сваливают строительный и бытовой мусор. А во Владимире недавно наказали организатора свалки медицинских отходов.

Татьяна Данилова

Фото Екатерины Ивановой