Города «Золотого кольца» хотят соединить платной магистралью

Владимир, другие старинные русские города, входящие в «Золотое кольцо», а также Рязань, Тверь, Калугу может связать новая платная автодорога, сообщает «Коммерсантъ». Соответствующий проект анонсировал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. «У нас есть мечта закольцевать «Золотое кольцо», соединив исторические места и города в центральной части России, которые сегодня никак не связаны между собой»,— заявил он в эфире радио «Автодор».

Новое «большое кольцо» должно соединить Владимир, Иваново, Кострому, Тверь, Калугу, Рязань.

Однако других деталей проекта не сообщается. Нет ни сроков его реализации, ни объемов финансирования. При этом эксперты отмечают, что дорога станет эффективной только при развитии всего туристического комплекса. «Золотое кольцо России» — это популярный туристический маршрут в Центральной России. Он проходит по восьми городам: Сергиевому Посаду, Переславлю-Залесскому, Ростову Великому, Ярославлю, Костроме, Иванову, Суздалю и Владимиру.

Ранее «Призыв» сообщал, что трассу М-12 Москва — Казань начнут строить уже в текущем году и сдадут в 2024-м. Но жители региона выступают против представленной трассировки.

Ольга Ефремова

Фото: autosoren.ru