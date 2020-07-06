Главным спасателем Владимирской области стал полковник из Новгорода

ГУ МЧС России по Владимирской области возглавил новый руководитель. Указом президента России на должность начальника управления назначен полковник внутренней службы Алексей Купин. Сегодня утром новый руководитель уже был представлен личному составу ведомства.

На протяжении первого полугодия врио начальника Главного управления был полковник Руслан Блинов.

Алексей Купин родился в 1974 году в посёлке Любытино Новгородской области. В 1994 году закончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД России по специальности «Организация и техника противопожарной защиты». В 1999 году окончил Московский институт пожарной безопасности МВД России по специальности «Пожарная безопасность». В 2018 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

С 1994 года служил на разных должностях в системе противопожарной службы Новгородской области. Прошёл путь от инспектора инспекции Государственного пожарного надзора 11-го отряда Государственной противопожарной службы посёлка Любытино Управления внутренних дел Новгородской области до первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Новгородской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что здравоохранение Владимирской области может возглавить чиновница из Подмосковья.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области