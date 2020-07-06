Руководителем Владимирского УФАС России рассмотрены материалы проведенной прокуратурой г.Владимира проверки исполнения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами ФГУП «ГНПП «Крона».

ФГУП «ГНПП «Крона» осуществляет размещение заказов для собственных нужд в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами».

По вине главного конструктора направлений ФГУП «ГНПП «Крона» сведения о заключенном договоре размещены в единой информационной системе закупок с нарушением сроков, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».

Ответственность за нарушения, выявленные в процессе рассмотрения дела, предусмотрена частью ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководителем Владимирского УФАС России по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Главный конструктор направлений ФГУП «ГНПП «Крона» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 000 рублей.