Глава города Владимира сложила полномочия

На сегодняшней сессии горсовета глава города Владимира Ольга Деева досрочно сложила с себя полномочия. Она ушла за два месяца до окончания срока службы. Согласно поправкам в устав города, утвержденным ранее, такой должности в «Оранжевом доме» больше не будет. Глава останется только один. На сегодня это Андрей Шохин, который руководит администрацией. Вместо главы города вернется должность председателя горсовета. 27-й созыв горсовета проработает до сентября. 13 сентября назначены выборы депутатов.

— Мне хотелось бы сказать слова благодарности депутатам за работу в течение 5 лет. Она была оперативной, иногда интересной, компромиссной, иногда и резкой. Но мы находили консенсус. В горсовете непростая работа, сложная, но необходимая. Без Совета нельзя принять бюджет города, есть важные полномочия. Всем, кто пойдет на выборы следующего созыва, желаю победить, — выступила перед депутатами Ольга Деева.

Временно на два месяца пост главы города заняла Лариса Пышонина.

За ее кандидатуру проголосовало большинство депутатов, присутствовавших на последнем заседании горсовета. Решено, что его председателя будут выбирать уже в 28-м созыве по конкурсу. Потребуется не меньше двух кандидатур.

Депутаты высказали опасения, что события могут развиваться по сценарию Коврова, когда выборы были перенесены из-за того, что один заявитель снял свою кандидатуру. Об этом «Призыв» сообщал здесь.

Такое затягивание выбора председателя может продолжаться до 6 месяцев, а осенью уже надо формировать и утверждать бюджет на будущий год. Причем бюджет 2021 года, по словам Ольги Деевой, будет сложным. Ведь доходной базы в условиях пандемии недостаточно. Дефицит бюджета может значительно увеличиться. А в этом году впервые за долгое время его удалось снизить.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»