Гидам без аттестации на федеральном уровне запретят водить экскурсии

Водить экскурсии по музейным объектам хотят разрешить лишь аттестованным гидам и с российским гражданством. На днях Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Согласно нему отбирать экскурсоводов, в том числе гидов-переводчиков, будут региональные органы власти в сфере туризма. Человек, который захочет водить туристические группы, обязан будет иметь высшее или среднее профессиональное образование. Подтверждать квалификацию специалиста ему придется каждые пять лет.

Инициативу поддержал и Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Вопрос с аттестацией гидов в свое время встал очень остро. Ее ввел прежний генеральный директор Игорь Конышев. Вернувшаяся на свой пост Светлана Мельникова сначала отменила аттестацию, затем вернула. Но далеко не всех частников устраивают условия. Но официально с конца прошлого года частные гиды для работы на объектах ВСМЗ обязаны сдать экзамены и заключить договор с музеем-заповедником.

— Сейчас в музее-заповеднике хорошо отработан механизм предоставления права на осуществление туристско-экскурсионной деятельности на наших объектах. Он включает в себя в том числе собеседование и показательную экскурсию претендента. В своеобразной аттестации принимают участие не только методисты и опытные экскурсоводы музея, но и представители областного комитета по туризму, независимые специалисты в области туризма и музейного дела. С одной стороны, музей идёт навстречу частным гидам, которые в большинстве своём обладают хорошими знаниями и авторским подходом к подаче материала. С другой стороны, мы получаем подтверждение высокого качества предоставляемых экскурсоводом услуг, независимо от того, частный это гид или сотрудник музея, — сообщает пресс-служба ВСМЗ.

Руководство музея полностью поддерживает и новые требования к наличию российского гражданства.

— В десятки раз ответственность гида возрастает при работе с иностранным туристом. Фактически в этом случае он является представителем, лицом нашей страны. И то, что и как он рассказывает, – совсем не праздный вопрос, — уверены в музее.

Руководство ВСМЗ готово обсуждать этот законопроект на региональном уровне. Стало очевидно, что за деятельностью частных гидов уже в ближайшее время будут следить ещё строже. Ранее «Призыв» сообщал, что музей намерен судиться с нелегальными экскурсоводами.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото ВСМЗ