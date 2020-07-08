Герою Измаила поставят кенотаф под Ковровом

В селе Павловское Ковровского района установят кенотаф генерал-лейтенанту Андрею Леванидову. Кенотаф — это символическая могила, надгробный памятник на месте, не содержащем останков покойного. Герой взятия Измаила Андрей Леванидов имел в Павловском усадьбу и, возможно, был там похоронен, но точных данных об этом нет. Кенотаф, стилизованный под надгробие рубежа XVIII-XIX веков, будет установлен у Воскресенской церкви. Он выполнен в виде массивной гранитной плиты на основании из белого камня. Вместе с другими памятниками кенотаф составит у храма мемориальную зону.

Андрей Леванидов — ученик и сподвижник А.В. Суворова, друг, современник и сослуживец М.И. Кутузова.

Выдающийся военачальник, кавалер четырех орденов и золотого оружия (в том числе св. Георгия), Леванидов скончался в начале 1802 года в возрасте 54 лет. Точное место его погребения неизвестно. По одному из известий, генерал умер и был похоронен «в своем имении Павловское под Москвой», однако, скорее всего, это не что иное, как Павловское в пределах нынешнего Ковровского района.

Архивные документы о погребенных в Павловском в 1802 году не сохранились. Существует возможность того, что боевой генерал, уволенный взбалмошным императором Павлом I в отставку, скончался в Москве, хотя и в этом случае его могли похоронить в родовом имении. В Павловском у Леванидова была усадьба с господским домом, флигелем и различными хозяйственными постройками.

Инициаторами установки кенотафа стали Историко-краеведческий музей Ковровского района и павловское сельхозпредприятия СХП «Муравия». Памятник установят неподалеку от могилы внучатого племянника Андрея Леванидова генерал-майора Василия Юкичева, героя Бородинского сражения, Отечественной войны 1812 года и наполеоновских войн, похороненного в Павловском в 1872 году. А рядом появится крест с именами наиболее известных павловцев, погребенных на уничтоженном в 1930-е годы старом сельском кладбище, находившемся при Воскресенском храме.

Николай Фролов

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