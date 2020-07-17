Гаражи во Владимире затопило после ремонта трассы М-7

Дожди затопили гаражи на улице Народной во Владимире. Вода не ушла через ливнёвки — пройти к некоторым гаражам можно лишь в болотных сапогах. От наводнения пострадали около 20 строений, стоящих рядом с «Пекинкой». Такое на улице Народной случилось впервые и вызвано, как утверждают местные жители, ремонтом трассы М-7. Раньше вода уходила. Теперь дорожный подрядчик ДСУ-1 откачивает жижу насосом, но тот не справляется. В импровизированном пруду уже начали плавать утки. А в гаражах владимирцев – банки с вареньями и соленьями.

Пока не откачают воду полностью, починить ливневую канализацию нереально.

— Как открыли гараж, весь пол к нам выплыл, все вещи, которые там хранились, — рассказала «Призыву» Юлия Курлыгина, хозяйка одного из гаражей. — Дожди бывают каждый год, но прежде вода уходила в сторону Содышки. Всё началось после ремонта трассы М-7 и размытия откоса. Там не прочищена ливневая канализация. Мы обращались во все инстанции – в администрацию города, в Упрдор «Москва — Нижний Новгород», к подрядчику ремонтных работ. Все перекладывают ответственность друг на друга.

Откос на участке капитального ремонта трассы М-7 «Волга» был поврежден ещё в начале июля, говорит председатель гаражного кооператива Анатолий Агафонов. Из-за грязевой каши снесло ливневый коллектор.

— Коллектор проходит под трассой М-7, состоит из двух труб диаметром 1500 мм и служит для сбора ливневых стоков с примыкающих территорий: улиц Тракторная, Гастелло, Куйбышева и Народная, — пояснил председатель ГСК. — Подрядная организация, ведущая восстановительные работы, начала устранять дефект с укрепления скосов и не приняла мер по очистке ливневых коллекторов. В результате этого и произошло подтопление.

Глубина затопленного оврага — около 12 метров, говорят собственники. Если не устранить аварию, фундамент крайних гаражей разрушится и начнёт ползти в водоём. Это может ожидать и автосервис, расположенный здесь же. Более высокое место не спасает. Плиты, на которых стоит сервисный ангар, уже дали трещины.

— Вместо того чтобы наладить канализацию, они просто землю подсыпали и все. Если не устранить ошибки, может лопнуть наш фундамент, — переживает сотрудник автосервиса.

Владельцы гаражей подсчитывают ущерб.

В гаражах придётся менять электрику, напольное покрытие. Только вот кому предъявлять претензии, люди пока не знают. Но подозревают, что всё-таки компании ДСУ-1, которая ещё не сдала этот участок дороги заказчику работ — Упрдору. «Призыв» направил свой запрос в Управление федеральной дороги, и кроме того, как нам стало известно, к решению проблемы уже готовы подключиться городские службы.

— Руководство трассы М-7 обращалось в администрацию города Владимира с

просьбой помочь в откачивании воды с территории гаражных кооперативов, с тем чтобы после этого начать восстановительные работы. Такая помощь по запросу руководства трассы М-7 будет оказана силами и средствами муниципального «Владимиргорводоканала», — сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

Ранее «Призыв» рассказывал, что на «Пекинке» установят новые дорожные знаки взамен рухнувших.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»