Флористы выселили 3D-лебедей на Лыбедскую магистраль

3D-клумба, которая ранее находилась на улице Мира, переезжает на Лыбедскую магистраль, в район Ерофеевского спуска. Лебеди, считают озеленители, дополнят «водную» композицию из корабля с алыми парусами и рыбок. Рядом с птицами поставили еще и белую лодку-клумбу. Общая площадь новой клумбы — 60 квадратных метров. Как сообщает мэрия, при оформлении используют агератумы, лобелии, петунии, овсяницу и седум. В ближайшие дни сотрудники городского МКУ «Благоустройство» полностью завершат высадку цветов.

Вместо лебедей напротив Центрального городского парка установили 3D-бабочку.

Посадочные материалы для нового флористического объекта выращены в городской теплице МКУ «Благоустройство». Так, сообщает мэрия, бюджет экономит муниципальные средства на закупку растений в коммерческих питомниках. Этим летом во Владимире сделают порядка 40 цветников площадью около 7,5 тысячи квадратных метров.

Ранее «Призыв» сообщал, что надпись из цветов «Врачи-герои» появилась на склоне вдоль дороги по улице Добросельской во Владимире. Инициатором создания такого цветника благодарности стал владимирский предприниматель.

Елена Пляскина

Фото: vladimir-city.ru