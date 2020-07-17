Ежесуточный прирост заболевших не превышает 45 больше недели

Во Владимирской области зафиксированы 42 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Уже 8 дней в регионе ежесуточный прирост заболевших не превышает 45. Скорость распространения инфекции упала до 0,8%. Меньше становится и активных носителей вируса. Сегодня их 676.

Всего за время пандемии положительные тесты на коронавирус получили 5133 человека.

Большинство инфицированных — во Владимире. За 24 часа областной центр добавил 5 человек в статистику распространения инфекции. В общей сложности диагноз поставили 892 жителям города.

На втором месте в таблице COVID-19 — Гусь-Хрустальный. Плюс 8 новых случаев за сутки и 754 заболевших за все время. На третьем месте — Петушинский район. Он долгое время был лидером по количеству пациентов с коронавирусом. В муниципальном образовании положительные тесты получили 615 человек, 6 из них узнали о болезни сегодня.

7 человек заболели в Коврове, по 4 — в Юрьеве-Польском и Муроме, 3 случая заражения в Вязниках, 2 — в Камешково. По одному инфицированному добавили Кольчугино, Александров и Собинка. Таким образом, за сутки коронавирус диагностировали жителям 11 районов области.

За время пандемии в регионе заболели COVID-19 5133 человека. Выздоровели 4354 пациента. В том числе за сутки закрыли больничный 99 человек. 103 жителя области не пережили осложнений, вызванных коронавирусом. 3 летальных исхода подтвердили сегодня.

На этом фоне регион продолжает снимать режим ограничений. В плановом режиме возобновили работу больницы и поликлиники.

Полина Тарбеева

Фото АГН «Москва»