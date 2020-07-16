Ещё два медицинских работника скончались от коронавируса

Во Владимирской области коронавирус унёс жизни еще двух медицинских работников. Имена умерших публикуются на сайте памяти врачей, медицинских сестер, санитаров и лаборантов, скончавшихся во время пандемии COVID-19. На данный момент скорбный список насчитывает 584 фамилии. Среди ушедших из жизни появились кардиолог из Коврова и медсестра из Владимира.

Сообщается, что женщине было 50 лет. Она работала в центре профилактики и борьбы со СПИДом областной клинической больницы. Мужчина немного старше — это 52-летний специалист Центральной городской больницы Коврова. Таким образом, вирус унес жизни, как минимум, 9 медработников региона.

Первой жертвой COVID-19 стала медсестра городской больницы № 4. Женщине было всего 47 лет.

После скорбный список пополнили две сотрудницы городской больницы № 2 города Мурома. COVID-19 не пережили 56-летняя медицинская сестра и 53-летняя сестра-хозяйка. Когда произошли эти летальные исходы, муромское медучреждение обошли крестным ходом, здание больницы и территорию вокруг неё окропили святой водой.

Затем в Гусь-Хрустальном скончалась фельдшер станции скорой медицинской помощи. Женщине было 58 лет. А в Меленках не стало 62-летней заведующей Бутылицкой лаборатории местной ЦРБ. Среди работников здравоохранения, которые не пережили осложнения, связанные с инфекцией, есть специалисты Киржачской районной больницы. Сообщалось о смерти водителя скорой помощи и патологоанатома. Одному погибшему было 50 лет, возраст второго не называется.

В списке памяти значится и 61-летний заведующий Карабановской городской больницей Михаил Савичев. О его смерти стало известно в июне. Мужчина скончался в столичной клинике. Однако первоначально причиной его смерти считали пневмонию.

В целом за время пандемии в регионе зафиксировано 100 смертей от коронавируса. Только сегодня сообщается о 4 летальных случаях. С наступлением лета статистика по погибшим демонстрирует рост. На сто тысяч населения от COVID-19 умерли 7,3 жителя области, сообщает «Яндекс».

Есть и позитивная новость. Всё больше пациентов с коронавирусом закрывают больничный. Сегодня стало известно о выздоровлении 142 человек. Всего победили болезнь 4 255 жителей области. При этом ежесуточный прирост заболевших снижается, сегодня положительные тесты получили 43 пациента.

Меньше становится и число активных носителей вируса. В настоящий момент болеют 796 человек. Всего за время пандемия диагноз COVID-19 поставили 5 091 жителю области.

Ранее «Призыв» сообщал, что стали известны результаты анализов на антитела.

Полина Тарбеева

Фото: poisknews.ru