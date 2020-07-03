Еще три человека умерли от коронавируса во Владимирской области

Во Владимирской области зафиксированы три новых случая смерти от COVID-19, сообщает сайт стопкоронавирус РФ. Общее число летальных исходов достигло 68. На сто тысяч населения региона не пережили осложнений, вызванных опасной инфекцией, почти 5 человек. Такие данные приводит «Яндекс». Для сравнения: по стране эти показатели равны 6,7.

Большинство летальных исходов зафиксированы с начала лета.

За это время подтверждены 47 смертей от COVID-19. Когда точно умерли эти пациенты, неизвестно. Статистика по смертности обновляется только после проведения всех необходимых исследований, сообщается каждый раз в официальном бюллетене по коронаврусу. Летальность среди всех пациентов с выявленным коронавирусом составляет 1,46%.

Среди погибщих от корорнавируса есть и медицинские работники. Их имена публикуются на сайте памяти врачей, медицинских сестер, санитаров и лаборантов, скончавшихся во время пандемии COVID-19. Сейчас скорбный список насчитывает 526 фамилий. Как минимум 7 из них работали в нашем регионе.

Первой жертвой опасного вируса стала палатная медсестра городской больницы № 4. О ее смерти стало известно в середине мая. Женщине было всего 47 лет. Две сотрудницы учреждения здравоохранения умерли в городской больнице № 2 города Мурома. COVID-19 не пережили 56-летняя медицинская сестра и 53-летняя сестра-хозяйка. После летальных исходов медучреждение обошли крестным ходом, здание и территорию вокруг окропили святой водой, сообщает портал «Муром 24».

В Гусь-Хрустальном скончалась фельдшер станции скорой медицинской помощи. Женщине было 58 лет. А в Меленках не стало 62-летней заведующей Бутылицкой лаборатории местной ЦРБ. Среди работников здравоохранения, не переживших инфекцию, есть и специалисты Киржачской районной больницы. Сообщается о смерти водителя скорой помощи и патологоанатома. Одному погибшему было 50 лет, возраст второго неизвестен.

В списке памяти значится и 61-летний заведующий Карабановской городской больницей Михаил Савичев. О его смерти стало известно в июне. Мужчина скончался в столичной клинике. Однако первоначально причиной произошедшего считали пневмонию.

Но есть и позитивные новости. Все больше пациентов выздоравливают. Только за сутки больничный закрыли 128 переболевших СOVID-19. В общей сложности выздоровели уже 2985 человек. Снижается и скорость распространения инфекции. Сегодня она равна 1,1%. За сутки диагноз подтвердили 49 жителям области.

Полина Тарбеева

Фото: ТАСС