Эксперты изучат записи с камер видеонаблюдения горевшего Дома культуры

Удалось спасти регистраторы камер видеонаблюдения в Доме культуры в Гусь-Хрустальном, где полыхал страшный пожар. Сейчас сохранившиеся записи изучат, сообщил глава города Алексей Соколов. При этом он отказался комментировать возможные причины возгорания до конца расследования. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области сообщила, что рассматриваются две предварительные версии — поджог и проблемы с электрикой. В первом случае поджечь здание могли сразу в нескольких точках.

Общая площадь пожара составила 2400 квадратных метров.

Сообщение о возгорании в Доме культуры поступило во вторник, 30 июня, в 21.16. Пожарно-спасательные подразделения прибыли оперативно. Но имел место поздний вызов, поэтому огонь уже распространился на значительной площади. В 23.20 пожар был локализован, открытое горение ликвидировано в 3 часа. Проливка здания шла весь вчерашний день. Во время нее пострадал пожарный.

Общая площадь пожара составила 2400 квадратных метров. Сотрудники Дома культуры опубликовали фото выгоревших помещений. Оценить ущерб еще предстоит. Можно ли восстановить здание 1930 года постройки, скажут эксперты.

— После завершения всех работ на здании, к нам приедут представители проектного института из Владимира, проведут обследование и дадут свое заключение по возможности восстановления здания Дома культуры, — заявил глава города Алексей Соколов.

Ранее «Призыв» сообщал о пожаре в театре драмы во Владимире. Там тоже в последние годы проходили ремонтные работы. Причиненный ущерб еще предстоит установить. Полностью выгорели фойе, сцена и зрительный зал.

Елена Пляскина

Фото группы «Школа танцев STATIKA«