Эксперт рассказала, как найти работу в пандемию коронавируса

Рынок труда и так стремительно меняется с каждым годом. А тут еще пандемия и самоизоляция внесли свои неприятные коррективы. Что будет с работой уже этой осенью? Кого сейчас ищут работодатели? Что важно и интересно им увидеть в резюме? Какие ошибки соискателей самые распространенные? Конкурентны ли люди после 50 лет?

Все эти вопросы мы обсудили с руководителем департамента консультирования и HR-проектов университета карьерного роста, карьерный стратег, топ-эксперт HR Анной Рудаковой.

Спрос есть, берут и на удаленку

— Анна, что изменилось с приходом пандемии на рынке труда? Стало ли меньше вакансий? Урезали ли зарплату работодатели?

— В целом год начался очень активно, даже средняя зарплата по России увеличилась на 30%. Никто из HR-специалистов не ожидал, что в марте весь подбор резко придется поменять: началось сокращение персонала, многие перешли на удаленную работу, и, как выяснилось позже, вовсе компаниям перестали быть нужны.

Достаточно большой процент организаций провели оптимизацию штата. К июлю сокращение достигло 30%.

Но уже к оттаиванию периода самоизоляции компании очень активизировались. Если весна была достаточно провальной с точки зрения новых вакансий, то с июня рынок стал более широким: появилось много вакансий, связанных с антикризисным управлением, вакансии, где люди могли полностью работать удаленно. Многие направления, например, маркетинг, раньше разделялся на несколько частей, то сейчас работодатель отдает предпочтение универсальным сотрудникам.

По зарплатам есть небольшое снижение – около 15%. Оно возникло естественным путем, так как конкуренция на рынке возросла. В продажах, в операционном управлении, если говорить о секторах, то это продуктовые ритейлеры, товары повседневного спроса, алкогольное производство, строительство, недвижимость, IT-сфера, телеком, фарма. Это именно те направления, где на руководящих позициях вилка зарплат стала даже больше на 20-30%.

Отрасли, которые особенно пострадали в пандемию:

туризм, к нему относится тревел-поддержка (перевозка, авиакомпании);

развлечения (event, все, что связано с шоу-бизнесом);

общепит, гостиничный бизнес и вся сфера HORECA в целом;

сфера красоты;

коммерческая недвижимость.

— Что сейчас происходит на рынке труда во Владимире и области?

— Скачка зарплат не было, но и резкого спада не наблюдалось. Если мы говорим про те вакансии, где присутствуют бонусная схема и мотивация, то их стало чуть меньше. Спрос на специалистов, связанных с продажами, есть. Люди опираются на окладную часть, потолок в 25 000 — 30 000 рублей сохраняется.

На мой взгляд, если вы ищете работу в сфере продаж, то должны подстраховаться, чтобы на новом месте весомая часть вашей зарплаты состояла из оклада. То есть из стабильной части, которая вам точно будет выплачена. Таким образом, общий доход не будет зависеть от вашей мотивации и бонусов.

— Какие профессии на данный момент востребованы?

— Сейчас сильно выстрелили все профессии, связанные с интернет-продажами. Люди, которые занимаются развитием интернет-площадок, маркетплейсов, направления e-commers, – лидеры по востребованности. На втором месте все IT и web-специалисты, аналитики, программисты, мобильные разработчики. Они выходят на новые зарплаты. И хороших специалистов расхватывают быстро.

В дальнейшем большой акцент будет сделан на логистику. Те руководители, которые в этой сфере, будут востребованы. Все профессии, которые связаны с удаленкой, также в тренде. Бухгалтеров, юристов, HR-специалистов сейчас берут очень охотно на аутсорсинг.

Люди, связанные с разработкой и продвижением продукта, выводом его на рынок, будут также пользоваться спросом. Если у вас опыт более 5-6 лет, вы смогли застать и успешно преодолеть кризис 2014 года и выходите на рынок с подобным кейсом, вас обязательно возьмут на работу.

Учитесь себя продавать!

— Говорят, рынок труда осенью ожидают новые потрясения. Все ждут вторую волну коронавируса. Какие прогнозы?

— Сейчас активно берут на работу, июль бьет все рекорды. Даже в прошлом году не было такого процента трудоустроенных, как сейчас. Осенью ожидается спад. Но уже есть новые техники, методики подбора, которые позволяют работать удаленно, подбирать сотрудников по скайпу и оформлять электронные трудовые книжки, адаптировать людей и выстраивать трудовой процесс дистанционно. Будут и сокращения, и набор персонала, но такого жесткого провала, как весной, уже не ожидается, но осенью в отличие от лета будет затишье.

— С чего нужно начинать поиски работы?

— Если, уволившись или лишившись работы, вы в течение полугода не нашли новую работу, то на рынке вакансий на вас смотрят подозрительно и критично. А такой уж вы специалист и эксперт? Лучше начать искать новую работу, когда вы еще работаете, не уволились со своего прежнего места и выстроили для себя карьерный трек. Вы в этом случае будете чуть больше уверены в себе, сможете выгодно продать себя новой компании.

Но если так сложилось, что вы уже на рынке и не можете найти работу, то надо сначала начать с мониторинга, посмотреть, какие компетенции у вас самые сильные, выделить их и оценить, сколько стоят они на рынке и в каких профессиях они востребованы. После этого нужна качественная упаковка: считайте себя продуктом, а любому продукту нужна комплексная презентация.

Упаковка – это не только ваше резюме, сопроводительное письмо, правильное чтение вакансии, на которую вы откликаетесь, но и ваш личный бренд, визуальный образ, позиционирование и самопрезентация. Вы должны уметь себя продавать! Никто на рынке не видит и не слышит, что вы умеете и знаете. Прежде чем работодатель вам что-то предложит, он должен увидеть вас, заметить на рынке.

Пять распространенные ошибок соискателей

Существует топ-5 ошибок соискателей, они стандартны. И их совершают многие.

Ошибка № 1. Пассивность и лень!

Люди начинают пассивничать и лениться. Они думают, что открыли резюме на одном из работных сайтов и их будут смотреть, им будут звонить работодатели и HR-специалисты, приглашать на собеседования. Но таких людей, как вы (ваших конкурентов), на рынке больше тысячи человек в день. Активность рынка со стороны работодателя и прямого поиска около 2%. Остальные 98% — это реакция на отклики. И для работодателя нет необходимости сидеть и искать самим. В среднем в день на стандартную вакансию руководителя среднего уровня приходит от 300 откликов. Соответственно, если вы будете сидеть и ждать, когда вам позвонят, то, скорее всего, ваш поиск затянется.

Ошибка № 2. «Староверческие резюме»

Вы откликаетесь и выкладываете стандартные резюме. Анна Рудакова называет их «староверческими»:

— Когда смотришь на резюме, понимаешь, что его составили лет 10 назад. В этот момент хочется спросить у человека: «А как я должна понять масштаб твоей работы, не видя результатов, достижений, не понимая твой реальный функционал?». Люди пишут в достижения свои обязанности. На такие резюме реакции не будет. Работодатель и HR-специалист оценивают не ваш хронологический опыт, задачи на предыдущих местах, ему интересны ваши компетенции, которые вы развили, выполняя эти задачи.

Ошибка № 3. Не ограничивайтесь одним ресурсом

Часто люди берут один сайт, смотрят на нем вакансии, ничего не находят и складывают ручки. Наш эксперт, к примеру, работает постоянно более чем с 10 ресурсами. И кроме работных сайтов рекомендует:

— телеграм-каналы,

— Linkendin,

— сайты-агрегаторы, которые со всего мира аккумулируют вакансии,

— социальные сети,

— кадровые агентства,

— внутренние и местные сайты и порталы, где работодатели выкладывают свои региональные вакансии.

Задача любого кандидата, по мнению Анны Рудаковой, посмотреть намного шире, чем он может увидеть изначально. Задействовать несколько вариантов поиска, в том числе и прямой доступ к работодателю, так как на сайтах компаний есть интересные вакансии, которые больше нигде не публикуются, но почему-то мало кто догадывается зайти на эти сайты. Хотя первое, что нужно сделать при выходе на рынок трудоустройства, выстроить топ компаний, где бы хотелось работать.

Ошибка № 4. Одно и то же резюме

Люди рассылают одно и то же резюме. Сейчас все больше рекрутеров смотрят на совпадения по основным ключевым моментам, которые прописаны в профиле кандидата. Когда вы откликаетесь, нужно, во-первых, адаптировать резюме, во-вторых, писать сопроводительные письма. Благодаря письмам вас заметят на фоне ваших конкурентов. В письме вы можете дать ту информацию, которую структурно никак не уместить в резюме. Письмо может быть достаточно неформальным, тем самым вы покажете свою креативную, творческую сторону, это также огромный плюс.

Ошибка № 5. Неготовность к собеседованию

На любое собеседование вы должны прийти подготовленным и во всеоружии. Анна Рудакова знает лишь нескольких людей, которые без дополнительной подготовки, написания текста, могут спонтанно дать правильную и верную структурную информацию.

— Экспромт мало у кого получается. Необходима тренировка, подготовка, желательно с экспертом, карьерные консультанты в этом очень помогают. Тогда вы будете уверены и готовы к любым каверзным вопросам работодателям.

Мои клиенты проходят все стадии подготовки. Мы даже репетируем с ними переговоры о зарплате. Недавно был случай в практике: с моей клиенткой (возраст 50+) мы зашли в новую дочернюю компанию одного из топовых банков в нашей стране. Клиентка меняла сферу деятельности, принципиально хотела попасть в IT. Мы готовились к каждому этапу собеседования, все этапы были пройдены. Финальным рывком стали переговоры о зарплате. Ей после этого предложили должность выше и зарплату на 40% больше. Работодатель был не готов, что кандидат начнет полностью обосновывать, почему именно его должны взять и сколько он стоит на рынке труда.

Кого выбирает работодатель?

— Говорят, что, выбирая между мужчиной и женщиной, работодатель часто предпочитает взять мужчину на должность. Так ли это?

— У нас есть законы, где мы не можем гендерную историю ставить во главу выбора кандидата. Есть трудовое законодательство, по которому компанию можно наказать. Но если говорить про российский менталитет, то, к сожалению, на руководящие позиции работодатели, особенно в регионах, негласно предпочитают брать мужчин.

Скорее всего, есть часть факторов, связанных с эмоциональным состоянием, в котором женщина более импульсивна. Но это опять стереотипы. В выборе акцент идет на стереотипное мышление. Плюс есть такой фактор, как декрет и возрастной ценз, когда женщина уделяет больше времени семье, чем карьере.

Я бы не стала разделять эту гендерную историю, это то же самое, что и возраст. Многие говорят, что после 35 лет работодатель даже не смотрит в сторону соискателя, потому что хочет молодой коллектив.

У меня много успешных кейсов с людьми за 50, которые трудоустраиваются, потому что они смогли нивелировать риски работодателя.

В моей работе такого критерия выбора мужчина-женщина не будет, мы будем брать другим, в переговорах сведя все риски и страхи работодателя к нулю.

Совет от Анны Рудаковой тем, кто ищет работу:

— Та ситуация на рынке, которая сложилась сейчас, она ожидаема и прогнозировалась еще в марте. Хочу дать совет людям, которые сейчас находятся в поиске работы или планируют искать: не оттягивайте, не ждите сокращений, заранее выстраивайте свою карьеру.

То, что вы обращаетесь к специалисту, это огромный шаг в вашей активности, это нормально, что вы отдаете определенную часть карьеры в руки профессионала. Когда болит зуб, мы же не читаем в Интернете советы о примочках, а идем к специалисту, ждем диагноза и проводим грамотное лечение, доверяемся профессионалу. Сейчас и региональный, и местный и столичный рынок приходит к тому, что важно, чтобы вас сопровождал профессионал на всем этапе поиска работы.

Елена Середина

Заглавное фото: puntomio.com