Джефф Росс «прожарил» коронавирус в интернете и преступников на ТНТ4

Джефф Росс – популярный американский комик, выступающий в жанре «Прожарки». 31 июля ТНТ4 покажет один из самых известных его концертов — «Джефф Росс: Прожарка в тюрьме» (16+). Джефф стал известным благодаря жёстким шуткам над голливудскими звёздами, затем пошёл дальше — устраивал «Прожарку» в тюрьме, полицейском участке, на границе между США и Мексикой. Во время пандемии он, как и многие комики, сидел дома. Но быстро заскучал и придумал «прожарить» всех желающих. Любой подписчик Джеффа в Instagram мог присоединиться к его прямому эфиру и послушать в свой адрес смешные дерзости. Комик назвал это «Инста-прожаркой» и вёл эфиры каждую неделю. В ходе своих стримов Росс собирал пожертвования, которые направлял в центр помощи детям, пострадавшим от Сovid-19.

Он шутил над парой, которая заметно набрала вес на самоизоляции: «Вы, ребята, выглядите так, как будто съели все запасы туалетной бумаги»

Многие пользователи социальных сетей стали писать хвалебные посты Россу и благодарить за то, что он помогает находить смешные моменты в трагедии. Комик часто говорит о том, что самоирония помогает пережить самые тяжёлые моменты в жизни. Именно для этого он «прожаривает» то, над чем смеяться не принято, а в итоге дарит людям позитивные эмоции.

Если инста-прожарка самоизоляции стала для Джеффа во многом импровизационной, к выступлению в тюрьме он готовился долго. Куда сложнее шутить над теми, кто провёл в замкнутом помещении не несколько месяцев, а десятки лет! Джефф Росс по итогам концерта дал несколько советов, как комику готовиться к «Прожарке» в тюрьме:

Первый совет: нет никаких советов. Этого никто никогда не делал, потому что этого вообще никто не должен делать! Вас же там могут убить. Если бы у меня была семья, я бы даже и не пытался.

Второй совет: нужно показать, что ты не чувствуешь страха, быть как укротитель львов в клетке. Пошутите над самыми опасными парнями в комнате, но на всякий случай наденьте подгузник.

Третий совет: сначала пошутите над охранниками. Когда я так сделал, ребята сразу оказались на моей стороне, потому что им так делать запрещено.

Четвертый совет: лучше поесть перед выступлением в тюрьме. Я бы не стал кормить тюремной едой даже свою собаку. С другой стороны, моя собака никогда не стреляла в людей во время ограбления.

Пятый совет: нужно смотреть им прямо в глаза, но это то ещё испытание. У меня есть чёрный пояс по карате, который я получил в 10 лет, и даже он не сделал меня более уверенным.

Всё ли у Джеффа пройдёт по плану?

Смотрите стендап «Джефф Росс: Прожарка в тюрьме» 31 июля в 21:00 на ТНТ4.