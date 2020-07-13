Двух подростков спасли из воды. Двое взрослых утонули

Жаркие выходные дни во Владимирской области спровоцировали инциденты на воде. Причем все произошли в субботу, 11 июля. Две трагедии удалось предотвратить. Спасены два подростка — в Гороховце и в Судогодском районе. В первом случае 15-летняя девочка купалась на Клязьме в районе спасательной станции. В какой-то момент она начала тонуть. К счастью, ее крики о помощи услышал дежурный спасатель Игорь Кулыгин. Девочку спасли и передали родителям. Тем же вечером в посёлке им. Воровского в Судогодском районе компания из трёх человек отправилась купаться на запрещённое место — местный заводской пруд. 17-летний подросток начал тонуть. На берег в бессознательном состоянии его вытащил приятель.

Девочка в Гороховце жива и здорова, парня-судогодца госпитализировали.

Еще два происшествия на воде закончились трагически. Субботним утром на Клязьме в Гороховецком районе, у населенного пункта Большие Лужки, утонул рыбак. Тело мужчины вытащил из воды его приятель, с которым они рыбачили вместе. Оба – жители Нижегородской области. В обстоятельствах разбираются сотрудники полиции.

Также в чрезвычайном ведомстве сообщили, что на реке Серой в Александрове ведутся поиски 28-летнего мужчины. О происшествии в экстренные службы сообщил его товарищ, вместе с которым они отдыхали на берегу. Мужчина рассказал, что его друг планировал переплыть реку.

Спасатели в очередной раз призывают жителей региона быть осторожнее. Категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения, при серьёзных хронических заболеваниях, а также тем, кто не уверен в своих силах и навыках плавания.

Ранее «Призыв» сообщал, что на карьере в Петушинском районе утонула женщина.

Ольга Ефремова

Фото: fotokto.ru