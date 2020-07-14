Двух детей спасли на пожаре в Лакинске

Пожарные Собинского гарнизона спасли двух детей. Ещё 15 человек были эвакуированы из здания, охваченного огнём. Пожар в многоквартирном доме произошел накануне вечером в Лакинске. Загорелась квартира на третьем этаже. Верхние этажи оказались сильно задымлены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. В ходе тушения пожара была обнаружена погибшая женщина, хозяйка квартиры 1953 года рождения.

Главная причина пожаров в России – непотушенные сигареты. На втором месте неправильная эксплуатация печного отопления, на третьем — неисправность электрооборудования.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают дознаватели МЧС России. По предварительной информации, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём погибшей хозяйки квартиры. Известно, что она проживала одна.

Ранее «Призыв» сообщал, что дачник в Кольчугино погиб от непотушенной сигареты.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области