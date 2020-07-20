Двое детей пострадали в ДТП в Муромском районе

Cразу четыре человека, среди которых двое детей, пострадали накануне в ДТП в Муромском районе. По предварительной информации, в 15.30 на 14-м км автодороги М-7 «Волга» 74-летний водитель автомобиля «Renault» съехал в кювет. В результате аварии пострадали пассажиры 1945 г.р., 1981 г.р, 2006 г.р. и 2014 г.р. 14-летний подросток был госпитализирован, остальные направлены на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Всего за прошедшую неделю на территории региона зарегистрировано 48 аварий с пострадавшими в них людьми. 5 человек погибли и 64 получили ранения различной степени тяжести. Среди них 8 несовершеннолетних.

Три ДТП произошли с участием пьяных водителей.

Еще 78 водителей управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Полицейскими также оформлено 344 происшествия с материальным ущербом.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Ковровском районе 13-летний подросток разбился, управляя питбайком.

Ольга Ефремова

Фото УМВД России по Владимирской области