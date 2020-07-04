Два человека насмерть разбились в ДТП на Студеной горе

Смертельная авария произошла сегодня во Владимире на улице Студеная гора. По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, 28-летний водитель «Ford Focus» двигался со стороны центра в направлении проспекта Ленина, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

Авария произошла в шесть утра, когда на улице уже было светло и солнечно. В выходной день на дороге в столь ранний час машин было немного, поэтому столкновений с другими транспортными средствами удалось избежать.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель и 44-летняя пассажирка. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее «Призыв» сообщал о ДТП с фурой, которое произошло во Владимире за сутки до этого. Тогда на дорогах в Добром образовались заторы.

Анна Тумановская

Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области