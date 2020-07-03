ДТП с фурой парализовало движение во Владимире

ДТП c тремя автомобилями, произошедшее сегодня рано утром в районе завода «Автоприбор» во Владимире, стало причиной дорожного затора. Чтобы добраться до работы, жителям микрорайона Доброе пришлось выстоять большую пробку.

Как рассказали «Призыву» в пресс-службе управления ГИБДД по Владимирской области, ДТП произошло на улице Большой Нижегородской в 6.05. По предварительной информации, грузовой автомобиль «МАЗ» разворачивался. Видя маневр, водитель «Chevrolet» начал притормаживать, однако в этот момент в него врезалась «Нива». В результате столкновения оба автомобиля влетели в большегруз.

Фура перегородила дорогу и заблокировала движение.

В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки «Chevrolet», женщина 1951 года рождения. Медицинская помощь ей была оказана на месте.

Ранее «Призыв» сообщал о смертельном ДТП с участием сразу четырех автомобилей, которое произошло в Гороховецком районе.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»