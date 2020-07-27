Дождеприемный колодец установят рядом с надземным переходом на Лакина

Рядом с надземным переходом на улице Лакина во Владимире установят колодец на случай очередного потопа. На днях к пешеходной зоне можно было подойти лишь в болотных сапогах. Вода после обильных дождей никуда не уходила. Федеральные дорожники в официальном ответе «Призыву» пояснили, что оборудованная ими ливневая канализация работает в штатном режиме, а дополнительный объем воды, скапливающийся во время ливней, якобы приходит с прилегающих территорий. Но, тем не менее, они готовы принять меры, чтобы впредь тротуары рядом с надземным переходом не были затоплены.

— Система водоотвода на 13-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга», подъезд к Иваново, работает в штатном режиме. Ливневая канализация чистая. Подтопление подхода к надземному пешеходному переходу вызвано обильными осадками и большим потоком воды с прилегающих территорий. Принято решение установить в полосе отвода автодороги дополнительный дождеприемный колодец, который предотвратит застой воды, — пояснили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Во время продолжительных ливней во Владимире было затоплено сразу несколько участков федеральной трассы. По решению городской администрации на помощь дорожникам подоспели работники «Владимирводоканала». Они откачивали воду на проблемных участках.

Ранее «Призыв» сообщал, что владельцы подтопленных гаражей готовы судиться с дорожниками. В постройках отсырели стены, проводка, у людей пострадало имущество, включая зимние заготовки.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»