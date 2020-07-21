Дорогу к надземному переходу на «Пекинке» затопило

К надземному переходу на «Пекинке» по улице Лакина не подойти. Все асфальтовые дорожки до ступенек затопило. Лужа больше напоминает бассейн. Чтобы перейти трассу, владимирцы вынуждены надевать резиновые сапоги. В прошлом году местные жители страдали от потопа в своих дворах. Городские службы ливневку сделали, но теперь вода скапливается в другом месте.

— Чем дальше, тем хуже, лужи глубже, грязи больше. И радуемся, что нам ливневку у дома сделали до ливней, теперь у нас вода не стоит. Сейчас уже вода с проезжей части ушла, а перед переходом лужа так и стоит, кто в сапогах по ней идут, остальные по бордюру, тренируют вестибулярный аппарат, – рассказала «Призыву» жительница улицы Лакина Инна Гришина. — Каждый ливень дорожники приезжают, ставят со стороны Москвы знак стрелку влево, чтоб по правой полосе не ехали машины, и стоят чего-то ждут. Т.е. они в курсе, что ливневка у них работает плохо. А почему дорожку затапливает, по чьей вине не могу сказать, территория федеральная, им, дорожникам, наверное, и надо отвечать за нее.

Люди не могут перейти трассу.

«Призыв» обратился с этим вопросом в Упрдор Москва-Нижний Новгород. Здесь такие жалобы, особенно в дождливую пору, услышали не в первый раз. Но со своей стороны дорожники заверили, что у них с коммуникациями всё в порядке и отвечать за городскую территорию они каждый раз не намерены. Тогда за разъяснением ситуации мы позвонили в горводоканал. Здесь пояснили, что за решением проблемы с воотведением нужно обращаться к подрядчику, который выполнял работы.

— Этот надземный переход – элемент благоустройства федеральной трассы. Подход к этому мосту также находится на федеральных землях. Необходимо обратиться к той подрядной организации, которая в прошлом году на этом участке проводила реконструкцию трассы, устанавливала переход. Это не городская земля! – подчеркивают в МУП «Владимир Водоканал».

Кто же будет заниматься осушением «бассейна» рядом с федеральной трассой? «Призыв» ждет официальный комментарий от Упрдор, который и нанимал подрядчика для благоустройства этой территории.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители улицы Лакина во Владимире добились строительства ливнёвки.

Татьяна Данилова

Фото местных жителей