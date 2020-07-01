Дом культуры в Гусь-Хрустальном полыхал на площади 2400 квадратных метров

Страшный пожар произошел этой ночью в Гусь-Хрустальном. На площади 2400 квадратных метров горел местный Дом культуры. Сообщение о возгорании поступило в 21:16. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному второму номеру вызова. Горела кровля на площади 1500 квадратных метров. Огонь распространялся очень быстро, площадь увеличилась. Но пожарным удалось отстоять соседние здания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. В 23:20 пожар был локализован, открытое горение ликвидировано в 3 часа. Обошлось без погибших и пострадавших.

—Одной из предварительных причин рассматривается поджог чердачного помещения, — сообщил Руслан Блинов, врио начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области. — Как вторую возможную причину рассматриваем электротехническую.

От огня пострадали часть третьего этажа, зрительный зал и сцена.

На месте работали 18 единиц техники и 40 человек личного состава от МЧС России, общая группировка сил и средств – 28 единиц техники и 65 человек. Причины пожара устанавливаются. В этом же здании располагался участок для голосования по поправкам в Конституцию. Как сообщается, ЧП не повлияет на процесс.

— Стоит отметить, что на первом этаже данного учреждения располагалась участковая избирательная комиссия. Благодаря оперативным действиям персонала, документы и бюллетени были оперативно вынесены из здания, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Известно, что здание Дома культуры в Гусь-Хрустальном было построено в 1930 году, а в 2019 году в нем отремонтировали кровлю по госпрограмме «Развитие культуры».

Ранее «Призыв» сообщал о пожаре в театре драмы во Владимире. Причиненный ущерб еще предстоит установить. Полностью выгорели фойе, сцена и зрительный зал.

Елена Пляскина

Фото и видео ГУ МЧС России по Владимирской области