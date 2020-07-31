Дочь родителей-новаторов Никитиных встретится с владимирцами в Никитском сквере

Дочь знаменитых родителей-новаторов Никитиных — Анна Борисовна Никитина встретится с жителями Владимира и области завтра, 1 августа, с 16 до 19 часов. Это произойдёт в рамках мероприятия, посвящённого Всемирной неделе поддержки грудного вскармливания. Встреча намечена в Никитском сквере, что, согласитесь, символично. Там будет большой шатер «Мамина радость». А тема общения: «Естественное родительство: опыт Никитиных»

Родительский опыт семьи Никитиных получил большую известность в 60 — 80-е годы.

Борис Павлович и Лена Алексеевна Никитины, папа и мама завтрашней гостьи, выработали взгляды и подходы к воспитанию детей, которые обрели как множество сторонников (и среди них немало видных учёных), так и противников. Их методика основывается на главном принципе — раннем физическом и интеллектуальном развитии ребёнка. Она включает в себя все периоды ранней возрастной категории, начиная от родов и заканчивая дошкольным возрастом.

Анна Борисовна — одна из семерых детей, воспитанных родителями-новаторами, которые заложили основы так называемого «сознательного родительства». Гостья поделится своим личным опытом и опытом семьи Никитиных в нескольких поколениях, основами здоровья и гармоничного развития личности маленького человека. Анна — сама многодетная мама, у неё четверо детей. Так что общение с ней будет очень интересным и познавательным.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области заработали детские сады. О том, какие условия нужно соблюсти, чтобы отдать туда ребёнка, читайте здесь.

Александр Коновальцев

Фото: molva33.ru