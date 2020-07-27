Дистанционное обучение без нервов. Готовимся уже летом!

Возможный возврат дистанционного обучения и необходимость самостоятельно убирать пробелы в знаниях своих детей сразу же пробили брешь в нервной системе родителей. И несмотря на то, что буквально сегодня Минпросвещения объявило о начале учебного года по очной форме, слухи о дистанционке упорно ходят. В любом случае, формат будет определен с учетом эпидемиологической обстановки после 20 августа. Возможно, придется все же продолжить в том самом дистанционном ключе. До сентября же остался ровно один месяц. И самое время подумать, как войти в учебный год (каким бы он ни был) во всеоружии, осознанно разделив со школой ответственность за образование собственного ребенка.

Без тренировки — всё с нуля

Возврат в школу после трех месяцев солнца, речки и гуляний допоздна — это всё равно, что выход на работу после декретного отпуска (все мамы поймут). В голове совершенно пусто. Или же вы решили пойти в спортзал после нескольких месяцев перерыва и «ударили автопробегом по бездорожью», на неделю обеспечив себя жгучей болью в мышцах.

И если в спортзал можно просто не ходить, то со школой так не получится. И переложить все на плечи учителя тоже не вариант. За результат-то все равно вам отвечать.

Наши дети — это наша зона ответственности, которая подразумевает ОРГАНИЗАЦИЮ всего необходимого для учебного процесса, но не ваше трудоустройство учителем на полторы ставки в стенах своей квартиры.

Как безболезненно войти в процесс?

В течение всего года информация, которая не приравнивается к знаниям, загружается в головы детей в соответствии с учебным планом. Также у учителя редко есть возможность дать понимание, а где в обычной жизни ребенку это может пригодиться. Известно, что всё, что изучалось без желания (не на интересе) да еще не подкреплено практическим применением, забывается очень быстро. После лета ребенок почти как белый лист. И эту нужно предвидеть. И желательно нивелировать этот риск заранее.

Регулярность тренировок и доза — залог успеха

Если вы ежедневно в течение трех минут по утрам делаете упражнения на пресс, то это становится таким же привычным, как чистка зубов, так как на этот процесс в мозгу образуется устойчивая нейронная связь. В момент, когда вы решите увеличить нагрузку, ваш организм очень легко это перенесет, так как у него есть ПРИВЫЧКА.

Так же и с учебой. При ежедневных «гомеопатических дозах» занятий мозг ребенка привыкает к тому, что есть учебная деятельность и при увеличении нагрузки в сентябре процесс будет идти по уже накатанным рельсам.

И дело не в объемах нагрузки. Ни в коем случае не нужно повторять за лето школьную программу и восполнять пробелы, тем самым сильно перегружая ребенка в тот период, когда он должен отдыхать.

Просто нужны занятия, доведенные до автоматизма. Начните с 5 минут:

Предложите сыну или дочке написать одно предложение.

Решить одну задачу или три примера.

Почитать три страницы из того произведения, которое он читает.

Постепенно доведите объем занятий до 10-15 минут по утрам. Проснулся, позавтракал, сделал все — и весь день свободен.

А можно подойти творчески!

Возможен и творческий ситуативный подход. Но он подойдет не всем, так как для этого требуется максимальная вовлеченность в процесс.

Например, в качестве заданий по русскому языку могут быть такие:

написать список продуктов в магазин;

ответить маме на записку. Ведь можно состоять с детьми в переписке;

списать с книги рецепт десерта, который будете готовить вечером;

или любая интересная ребенку деятельность, связанная с письмом.

Как это может выглядеть в случае с математикой?

Измерять рулеткой всё в доме.

Вычислять периметр стола и его площадь.

Переводить единицы длины.

Печь пирог и взвешивать продукты, посчитать общий вес, выяснить, сколько нужно продуктов на пять пирогов.

Чтение. Мы помним, что главное — читать должно быть интересно!

Однако такой подход чреват тем, что процесс сойдет на нет. А нам необходима привычка. Плановый подход: расписать минимальные занятия на каждый день. Они должны быть очень простыми, не нагрузочными для ребенка. Чтобы он мог сказать: «Да это легкотня!» и быстро все сделать.

Все эти советы работают в основном для школьников начальной школы. Ученики среднего и старшего звена уже, как правило, более самостоятельны, но все же нельзя пускать процесс на самотек и включаться в случае необходимости.

Правила организации дистанционки

Организованное рабочее место или места (если учеников несколько). При невозможности организации нескольких рабочих зон должен быть порядок пользования, известный каждому ребенку.

Отсутствие отвлекающих предметов в зоне учебы.

Наличие плакатов-подсказок по основным правилам, формулам.

Чёткие алгоритмы по выполнению заданий от учителей (где брать задание, как отправлять готовое и т.д.). Распечатать и собрать воедино.

Готовая подборка интернет-ресурсов в помощь учебе.

Наличие репетитора, ведущего онлайн-обучение. При необходимости.

Нейробика — в помощь всем

Если вы столкнулись с ярым сопротивлением своих учеников, попробуйте внедрить в свою жизнь и жизнь ребенка нейробику. Это упражнения для мозга. Заниматься им просто. Цель: сделать так, чтобы в процессе привычной деятельности по-новому были задействованы ваши органы чувств.

Например:

Проснувшись утром, примите душ с закрытыми глазами.

Почистите зубы другой рукой.

Постарайтесь одеться на ощупь.

Отправьтесь на работу новым маршрутом.

Сделайте привычные покупки в новом месте.

Попробуйте рисовать одновременно двумя руками.

Читайте написанное, глядя в зеркало.

Всё это можно сделать в виде игры, в которую легко включатся все члены семьи.

И не забывайте о том, что самое важное — ваше состояние. Это я сейчас обращаюсь к мамам. Находите время для собственного отдыха. Если вы спокойны и довольны, то со всеми трудностями справиться гораздо проще!

Евгения Ионова, педагог, психолог, мама четверых детей

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