Девушка спасла огромных алабаев, брошенных в Гусь-Хрустальном районе

Пара грозных собак сейчас находится на передержке

Пара взрослых алабаев оказалась брошенной в одной  из деревень Гусь-Хрустального района. Хозяева животных продали дом и переехали. А собаки остались на улице. Среднеазиатские овчарки были предоставлены сами себе и внушали страх сельским  жителям. Местная служба отлова перед огромными псинами спасовала. На место вызвали зооволонтера из Владимира. Хрупкой девушке Кристине Сенчуговой удалось сделать то, что оказалось не под силу мужчинам.

Утром их попробовала отловить бригада отлова, но, видимо, грозный вид собак заставил мужиков списать неудачную попытку на «непробиваемую шкуру» этих животных и умыть руки. Но для нас же не существует нерешаемых проблем. Во имя спасения по пути с моей малой родины мы заскочили на огонёк к этой шикарной паре. Сказать, что они шикарные, — ничего не сказать! Большие, грозные, статные и… растерянные, — описывает Кристина операцию по спасению алабаев на своей странице в социальных сетях.

Потеряв хозяев, собаки были обречены на гибель.

По словам девушки, отловить нужно было взрослых собак — суку и кобеля. Пара внушительных размеров грозно рычала. Подойти и усыпить животных — опасная задача. Пришлось после каждого укола прятаться в машине. Поведение животных может быть непредсказуемым. Но все прошло удачно.

Первой свою дозу получила сука. Более осторожная и страшно рычащая. После укола мы спрятались в машине… ну, так, на всякий случай, ведь она испугалась и, оскалившись, оголила свою медвежью улыбку… но потом просто ушла в плиты. Вторую дозу получил ещё больший по размеру мальчишка. Он, вздрогнув от укола, покорно пошел к своей подруге, закрыв её своим могущественным телом, — ярко и эмоционально описывает ситуацию Кристина.

Помощь волонтёра позволила спасти не только двух собак. Теперь гарантировано и спокойствие местных жителей. Что касается алабаев, то по пути ещё усыпленную девочку удалось стерилизовать. Сейчас животные чувствует себя хорошо. И находятся на передержке. Не исключено, что величественным собакам удастся найти достойных хозяев.

Сама Кристина — известный в области зооволонтер. К ней обращаются тогда, когда в помощи отказывают официальные структуры. Девушка регулярно спасает жизни брошенных на улице животных. «Призыв» же сообщал, как удалось забрать с кладбища щенков, рожденных среди могил.

Полина Тарбеева

Фото и видео Кристины Сенчуговой

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