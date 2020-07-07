Девушка спасла огромных алабаев, брошенных в Гусь-Хрустальном районе

Пара взрослых алабаев оказалась брошенной в одной из деревень Гусь-Хрустального района. Хозяева животных продали дом и переехали. А собаки остались на улице. Среднеазиатские овчарки были предоставлены сами себе и внушали страх сельским жителям. Местная служба отлова перед огромными псинами спасовала. На место вызвали зооволонтера из Владимира. Хрупкой девушке Кристине Сенчуговой удалось сделать то, что оказалось не под силу мужчинам.

— Утром их попробовала отловить бригада отлова, но, видимо, грозный вид собак заставил мужиков списать неудачную попытку на «непробиваемую шкуру» этих животных и умыть руки. Но для нас же не существует нерешаемых проблем. Во имя спасения по пути с моей малой родины мы заскочили на огонёк к этой шикарной паре. Сказать, что они шикарные, — ничего не сказать! Большие, грозные, статные и… растерянные, — описывает Кристина операцию по спасению алабаев на своей странице в социальных сетях.

Потеряв хозяев, собаки были обречены на гибель.

По словам девушки, отловить нужно было взрослых собак — суку и кобеля. Пара внушительных размеров грозно рычала. Подойти и усыпить животных — опасная задача. Пришлось после каждого укола прятаться в машине. Поведение животных может быть непредсказуемым. Но все прошло удачно.

— Первой свою дозу получила сука. Более осторожная и страшно рычащая. После укола мы спрятались в машине… ну, так, на всякий случай, ведь она испугалась и, оскалившись, оголила свою медвежью улыбку… но потом просто ушла в плиты. Вторую дозу получил ещё больший по размеру мальчишка. Он, вздрогнув от укола, покорно пошел к своей подруге, закрыв её своим могущественным телом, — ярко и эмоционально описывает ситуацию Кристина.

Помощь волонтёра позволила спасти не только двух собак. Теперь гарантировано и спокойствие местных жителей. Что касается алабаев, то по пути ещё усыпленную девочку удалось стерилизовать. Сейчас животные чувствует себя хорошо. И находятся на передержке. Не исключено, что величественным собакам удастся найти достойных хозяев.

Сама Кристина — известный в области зооволонтер. К ней обращаются тогда, когда в помощи отказывают официальные структуры. Девушка регулярно спасает жизни брошенных на улице животных. «Призыв» же сообщал, как удалось забрать с кладбища щенков, рожденных среди могил.

Полина Тарбеева

Фото и видео Кристины Сенчуговой