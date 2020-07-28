Детские сады заработали. Как начать водить ребенка?

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История закрытия садов
17 марта после указа губернатора «О введении режима повышенной готовности» изменились привычные будни детских садов. Родителям было рекомендовано оставлять детей дома. Потом и вовсе сады закрылись. Начался период нерабочих дней. Но не для всех, большинство владимирцев все-таки работали. Поэтому, чтобы их дети оставались под присмотром, администрация города Владимира с 30 марта открыла дежурные группы в детсадах с ограниченном числом воспитанников до 12 человек. Для зачисления детей родители предоставляли ходатайства с места работы. В итоге садики посещали лишь одна пятая часть владимирских дошколят. И больше половины сотрудников ДОУ на время остались без работы.
Потом началась поэтапная отмена коронавирусных ограничений. Начали оживать различные сферы услуг. Многие жители надеялись, что в середине июля детские сады откроются, но этого не случилось. Поэтому градус возмущения родителей нарастал: предприятия, торговые центры, рынки, кафе, рестораны открыли, а детские сады остались под запретом. Социальные сети губернатора заполонили жалобы с требованием открыть дошкольные учреждения. 16 июля управление образования обратилось в надзорные органы за разъяснением условий для открытия детских садов в полном формате.
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Дошколятам дали «зеленый свет»
Наконец, 23 июля в Указ губернатора Владимирской области № 38 от 17.03.2020 «О введении режима повышенной готовности» были внесены изменения. И детским садам уже с 24 июля разрешили работать в обычном формате. Причем возвращаются в свои группы с вынужденного прогула не только прежние воспитанники, но и «первоходы». Например, в новый 11-ый сад Юрьевца родители уже приносят документы и ведут детей. До этого здесь также работали только дежурные группы.
«Ходатайства от родителей с места работы отменены. Но родители должны предоставить в ДОУ обычную медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка» — поясняют в городской администрации. Важно, что осмотр можно пройти как в свой поликлинике по месту жительства, так и в частной.
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Профилактика коронавируса
Сейчас в детских садах весь упор делается на чистоту помещений. Новые правила пребывания воспитанников, согласно требованиям Роспотребнадзора, следующие:
— ежедневная термометрия детей с помощью бесконтактных термометров;
— антисептическая обработка рук;
— регулярное обеззараживание воздуха, дезинфекция, проветривание помещений;
— утренний прием воспитанников и режим работы в течение дня организованы с исключением пересечение потоков детей из разных групп;
— ежедневное число принимаемых в ДОУ детей – это не более 70% процентов от списочного состава воспитанников. По опыту прошлого, летом посещаемость ДОУ составляет около 56% от списочного состава воспитанников.
В городском детском саду №7, по словам заведующий, ещё до требований Роспотребнадзора были закуплены рециркуляторы. Но пришлось ещё докупить парочку, а также приобрести набор бесконтактных термометров и дезсредства нового поколения.
— Единственное, что добавилось, — это дополнительная санитарная обработка. Следим, чтобы ручки у детей всегда были чистые, почаще их моем. – говорит Елена Трофимова, воспитатель МБДОУ №7. – Если у ребенка поднимется температура, я об этом сразу сообщу начальству, изолируем ребенка от других воспитанников, звоним родителям.
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Фильтры останутся прежними
Если мы вспомним утренние фильтры в детских садах до пандемии, то они просто представляли из себя визуальный осмотр ребенка при входе в группу. А то и вовсе малыш сразу переходил в игровую зону незамеченным. Теперь сотрудников образовательных учреждений обязали каждое утро проводить термометрию и вести температурный лист.
Татьяна Лукьянова, заведующая МБДОУ №7:
- Температуру измерили бесконтактно. Родителей опросили, расписались. Всё. У нас же бывают карантины. Это массовые группы. Заболел один ветрянкой – заболели остальные.
- Поэтому для нас это не стало новшеством, проводить этот фильтр. Мы всё это умеем, много лет работаем.
Также в требованиях ведомства сказано: «Исключить скопление детей и их родителей при проведении «утреннего фильтра». Каким образом это условие смогут выполнить, пока неясно. Не заставят же родителей приводить ребенка в сад в определенное время, чтобы избежать скученности в раздевалке?
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Родителей просят заранее звонить
Прогулки на свежем воздухе сохраняются, а вот про массовые мероприятия в садах пока придется забыть. Но родители и этому рады, что теперь вновь можно оставить ребенка под присмотром и спокойно ходить на работу. Многие уже отвели своих малышей в садики. Единственное, воспитатели, впрочем, как и всегда после пропусков, просят мамочек заранее звонить, что вы собираетесь привести ребенка.
— В четверг сообщили об открытии садиков, сегодня привела ребенка в садик № 30 , группа полная, всех принимают, — поделилась радостью одна из родительниц в соцсетях. Но не все заведующие готовы принимать детей уже с этой недели.
В некоторых садах Владимира руководство предупредило родителей, что начнут принимать детей в полном объеме лишь с августа. Видимо, готовность у всех образовательных учреждений разная. Потом закупку дорогих бактерицидных ламп, возможно, не в каждом садике позволит бюджет. Придется средства собирать с родителей. По крайней мере, в некоторых школах уже был озвучен этот денежный вопрос. Ранее «Призыв» сообщал, что администрация готова была помочь образовательным учреждениям с закупкой дезсредств и тепловизоров.
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На работу в садик вернуться не все
В системе дошкольного образования г. Владимира 89 муниципальных и 4 частных ДОУ: 21480 детей, 3551 педагогов и других сотрудников. Для старшего поколения 65+ режим самоизоляции пока ещё не отменен. Указом губернатора этот срок пока продлен до 9 августа. Поэтому пожилым воспитателям и нянечкам придется пока посидеть дома. Работающим пенсионерам должны продлить больничные листы.
Татьяна Данилова
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