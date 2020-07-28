Детские сады заработали. Как начать водить ребенка?

17 марта после указа губернатора «О введении режима повышенной готовности» изменились привычные будни детских садов. Родителям было рекомендовано оставлять детей дома. Потом и вовсе сады закрылись. Начался период нерабочих дней. Но не для всех, большинство владимирцев все-таки работали. Поэтому, чтобы их дети оставались под присмотром, администрация города Владимира с 30 марта открыла дежурные группы в детсадах с ограниченном числом воспитанников до 12 человек. Для зачисления детей родители предоставляли ходатайства с места работы. В итоге садики посещали лишь одна пятая часть владимирских дошколят. И больше половины сотрудников ДОУ на время остались без работы.

Потом началась поэтапная отмена коронавирусных ограничений. Начали оживать различные сферы услуг. Многие жители надеялись, что в середине июля детские сады откроются, но этого не случилось. Поэтому градус возмущения родителей нарастал: предприятия, торговые центры, рынки, кафе, рестораны открыли, а детские сады остались под запретом. Социальные сети губернатора заполонили жалобы с требованием открыть дошкольные учреждения. 16 июля управление образования обратилось в надзорные органы за разъяснением условий для открытия детских садов в полном формате.