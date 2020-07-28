Детские сады заработали. Как начать водить ребенка?

Заведующие закупают бактерицидное оборудование

  1. История закрытия садов

    17 марта после указа губернатора «О введении режима повышенной готовности» изменились привычные будни детских садов. Родителям было рекомендовано оставлять детей дома. Потом и вовсе сады закрылись. Начался период нерабочих дней. Но не для всех, большинство владимирцев все-таки работали. Поэтому, чтобы их дети оставались под присмотром, администрация города Владимира с 30 марта открыла дежурные группы в детсадах с ограниченном числом воспитанников до 12 человек. Для зачисления детей родители предоставляли ходатайства с места работы. В итоге садики посещали лишь одна пятая часть владимирских дошколят. И больше половины сотрудников ДОУ на время остались без работы.

    Потом началась поэтапная отмена коронавирусных ограничений. Начали оживать различные сферы услуг. Многие жители надеялись, что в середине июля детские сады откроются, но этого не случилось. Поэтому градус возмущения родителей нарастал: предприятия, торговые центры, рынки, кафе, рестораны открыли, а детские сады остались под запретом. Социальные сети губернатора заполонили жалобы с требованием открыть дошкольные учреждения. 16 июля управление образования обратилось в надзорные органы за разъяснением условий для открытия детских садов в полном формате.

  2. Дошколятам дали «зеленый свет»

    Наконец, 23 июля в Указ губернатора Владимирской области № 38 от 17.03.2020 «О введении режима повышенной готовности» были внесены изменения. И детским садам уже с 24 июля разрешили работать в обычном формате. Причем возвращаются в свои группы с вынужденного прогула не только прежние воспитанники, но и «первоходы». Например, в новый 11-ый сад Юрьевца родители уже приносят документы и ведут детей. До этого здесь также работали только дежурные группы.

    «Ходатайства от родителей с места работы отменены. Но родители должны предоставить в ДОУ обычную медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка» — поясняют в городской администрации. Важно, что осмотр можно пройти как в свой поликлинике по месту жительства, так и в частной.

  3. Профилактика коронавируса

    Сейчас в детских садах весь упор делается на чистоту помещений. Новые правила пребывания воспитанников, согласно требованиям Роспотребнадзора, следующие:

    — ежедневная термометрия детей с помощью бесконтактных термометров;

    — антисептическая обработка рук;

    — регулярное обеззараживание воздуха, дезинфекция, проветривание помещений;

    — утренний прием воспитанников и режим работы в течение дня организованы с исключением пересечение потоков детей из разных групп;

    — ежедневное число принимаемых в ДОУ детей – это не более 70% процентов от списочного состава воспитанников. По опыту прошлого, летом посещаемость ДОУ составляет около 56% от списочного состава воспитанников.

    Фото m.123ru.net

    В городском детском саду №7, по словам заведующий, ещё до требований Роспотребнадзора были закуплены рециркуляторы. Но пришлось ещё докупить парочку, а также приобрести набор бесконтактных термометров и дезсредства нового поколения.

    Единственное, что добавилось, — это дополнительная санитарная обработка. Следим, чтобы ручки у детей всегда были чистые, почаще их моем. – говорит Елена Трофимова, воспитатель МБДОУ №7. – Если у ребенка поднимется температура, я об этом сразу сообщу начальству, изолируем ребенка от других воспитанников, звоним родителям.

  4. Фильтры останутся прежними

    Если мы вспомним утренние фильтры в детских садах до пандемии, то они просто представляли из себя визуальный осмотр ребенка при входе в группу. А то и вовсе малыш сразу переходил в игровую зону незамеченным. Теперь сотрудников образовательных учреждений обязали каждое утро проводить термометрию и вести температурный лист.

    Татьяна Лукьянова, заведующая МБДОУ №7:

    • Температуру измерили бесконтактно. Родителей опросили, расписались. Всё. У нас же бывают карантины. Это массовые группы. Заболел один ветрянкой – заболели остальные.
    • Поэтому для нас это не стало новшеством, проводить этот фильтр. Мы всё это умеем, много лет работаем.

    Также в требованиях ведомства сказано: «Исключить скопление детей и их родителей при проведении «утреннего фильтра». Каким образом это условие смогут выполнить, пока неясно. Не заставят же родителей приводить ребенка в сад в определенное время, чтобы избежать скученности в раздевалке?

  5. Родителей просят заранее звонить

    Прогулки на свежем воздухе сохраняются, а вот про массовые мероприятия в садах пока придется забыть. Но родители и этому рады, что теперь вновь можно оставить ребенка под присмотром и спокойно ходить на работу. Многие уже отвели своих малышей в садики. Единственное, воспитатели, впрочем, как и всегда после пропусков, просят мамочек заранее звонить, что вы собираетесь привести ребенка.

    — В четверг сообщили об открытии садиков, сегодня привела ребенка в садик № 30 , группа полная, всех принимают, — поделилась радостью одна из родительниц в соцсетях. Но не все заведующие готовы принимать детей уже с этой недели.

    В некоторых садах Владимира руководство предупредило родителей, что начнут принимать детей в полном объеме лишь с августа. Видимо, готовность у всех образовательных учреждений разная. Потом закупку дорогих бактерицидных ламп, возможно, не в каждом садике позволит бюджет. Придется средства собирать с родителей. По крайней мере, в некоторых школах уже был озвучен этот денежный вопрос. Ранее «Призыв» сообщал, что администрация готова была помочь образовательным учреждениям с закупкой дезсредств и тепловизоров.

  6. На работу в садик вернуться не все

    В системе дошкольного образования г. Владимира 89 муниципальных и 4 частных ДОУ: 21480 детей, 3551 педагогов и других сотрудников. Для старшего поколения 65+ режим самоизоляции пока ещё не отменен. Указом губернатора этот срок пока продлен до 9 августа. Поэтому пожилым воспитателям и нянечкам придется пока посидеть дома. Работающим пенсионерам должны продлить больничные листы.

    Фото nhero.ru

    Татьяна Данилова
Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение